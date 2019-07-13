İstanbul'u yönetenler, Ata'nın huzuruna çıktı

Anıtkabir ziyaretinin yanı sıra, Başkan İmamoğlu ve beraberindekiler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Merkezi'ni de ziyaret etti. İmamoğlu, CHP Genel Merkezi'nin bahçesinde partililere hitap etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Ankara programında, İstanbul'un CHP'li ilçe belediye başkanları ve İBB Meclis Üyeleri de eşlik etti. AK Partili belediye başkanları ve meclis üyeleri ise davet edilmelerine rağmen ziyarete icabet etmedi. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Atamızın açtığı yolda durmadan daha ileriye yürüyerek, ülkemize adil ve şeffaf bir hizmet vereceğimize ant içtik." dedi.

Anıtkabir'de Ata'nın huzuruna çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ata'nın mozolesine çelenk bıraktı. Başkan İmamoğlu, 1 dakikalık saygı duruşunun ardından Atatürk'ün defterini imzaladı.

"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, deftere yazdığı, ”Türkiye Cumhuriyet’inin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. Bugün manevi huzurunuzda, 1919 yılında başlattığınız Kuvay-i Milliye ruhunun 100. yılında aynı ruhla, 21. yüzyılda, fikri hür vicdanı hür nesiller olarak; akıl ve bilimle cennet vatanımızın en güzel şehri İstanbul’a, tüm tarihi brikimi ve maneviyatını koruyarak, milli unsurlarımızdan asla taviz vermeyerek hizmet edeceğime söz veriyorum. Bu satırların tekrar yazılmasını sağlayan 16 milyon vatansever İstanbullu ile belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimizle birlikte aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyorum. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Ekrem İmamoğlu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı” sözlerini kameralar karşısında sesli olarak okudu.

"Atamızın açtığı yolda yürüyerek, adil ve şeffaf hizmet vereceğiz"

Anıtkabir ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, İlçe Belediye Başkanlarımız ve İBB Meclis Üyelerimiz ile birlikte Anıtkabir’de, Atamızın huzurundayız. Atamızın açtığı yolda durmadan daha ileriye yürüyerek, ülkemize adil ve şeffaf bir hizmet vereceğimize ant içtik." diye konuştu.