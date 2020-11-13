İstanbul’un 39 ilçesinin bütçeleri onaylandı

İBB Meclisi’nde İstanbul'un 39 ilçesinin 2021 yılı bütçeleri oybirliği ile onaylandı. Buna göre 2021 yılında en yüksek bütçe 852 milyon 500 bin lira ile Esenyurt Belediyesi'ne, en düşük bütçe de 44 milyon lira ile Adalar Belediyesi'ne ait.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 yılı bütçesi de 18-19 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilerek İBB Meclisi oturumları sırasında belirlenecek.

39 İLÇENİN BÜTÇESİ

39 ilçe belediyesinin 2021 yılı bütçeleri şöyle:

Esenyurt Belediyesi 852 milyon 500 bin TL, Üsküdar Belediyesi 825 milyon TL, Kadıköy Belediyesi 800 milyon TL, Başakşehir Belediyesi 786 milyon TL, Küçükçekmece Belediyesi 765 milyon TL, Pendik Belediyesi 712 milyon TL,

Şişli Belediyesi 700 milyon TL, Beykoz Belediyesi 698 milyon 500 bin TL, Ümraniye Belediyesi 654 milyon TL, Fatih Belediyesi 641 milyon 328 bin 765 TL, Ataşehir Belediyesi 610 milyon TL, Eyüpsultan Belediyesi 610 milyon TL, Beşiktaş Belediyesi 597 milyon TL, Bakırköy Belediyesi 590 milyon 446 bin TL, Bağcılar Belediyesi 550 milyon TL, Kartal Belediyesi 543 milyon TL,

Maltepe Belediyesi 545 milyon TL, Beylikdüzü Belediyesi 537 milyon 81 bin TL, Sarıyer Belediyesi 530 milyon 561 bin TL, Zeytinburnu Belediyesi 530 milyon TL, Esenler Belediyesi 527 milyon 450 bin TL, Bahçelievler Belediyesi 519 milyon TL, Gaziosmanpaşa Belediyesi 483 milyon TL, Sultangazi Belediyesi 455 milyon 450 bin, Sancaktepe Belediyesi 431 milyon 271 bin TL,

Kağıthane Belediyesi 439 milyon 167 bin TL, Tuzla Belediyesi 397 milyon 800 bin TL, Arnavutköy Belediyesi 388 milyon 500 bin TL, Beyoğlu Belediyesi 380 milyon TL, Büyükçekmece Belediyesi 375 milyon TL, Sultanbeyli Belediyesi 370 milyon TL, Avcılar Belediyesi 365 milyon TL, Silivri Belediyesi 335 milyon TL, Çekmeköy Belediyesi 316 milyon TL, Bayrampaşa Belediyesi 280 milyon TL, Güngören Belediyesi 262 milyon 100 bin TL, Çatalca Belediyesi 159 milyon 960 bin TL, Şile Belediyesi 120 milyon TL, Adalar Belediyesi 44 milyon TL.