İstanbul'un barajlarında rekor artış

İstanbul'un barajlarında doluluk oranlarındaki artış sürüyor. İSKİ verilerine göre bugün doluluk oranı yüzde 80'i aştı. İstanbul'da bir barajda doluluk oranı yüzde yüze ulaşırken, 4 barajda doluluk oranı yüzde 90'nın üzerinde.

İstanbul'da kurak geçen sonbaharın ardından barajların doluluk oranlarında da ciddi artışlar meydana geldi. Kar yağışlarının ardından etkisini gösteren sağanak yağışlarla birlikte megakentin Elmalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. 4 barajda da doluluk oranı yüzde 90'nın üzerine çıktı.

2021 Nisan ayında yüzde 86. 82'ye kadar çıkan doluluk oranları daha sonra düşüşe geçmiş yüzde 40'lı seviyelere kadar gerilemişti. İstanbul'da etkili olan yağışlı sistemlerin ardından doluluk oranları hızla yükselişe geçmişti. İSKİ verilerine göre bugünkü baraj doluluk oranı yüzde 80.09 olarak ölçüldü.

ELMALI BARAJI YÜZDE YÜZ DOLDU

İstanbul'un en dolu barajı bugün yapılan ölçümlere göre Elmalı Barajı oldu. Elmalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100 olarak ölçüldü. Istrancalar'da doluluk oranı yüzde 97.22 , Ömerli Barajı'nda yüzde 95.87 ye çıktı. İstanbul'un barajlarındaki son doluluk oranları şöyle;

ALİBEYKÖY %70.03

BÜYÜKÇEKMECE %74.55

DARLIK %78.09

ELMALI % 100

ISTRANCALAR %97.22

KAZANDERE %92.59

ÖMERLİ %95.87

PAPUÇDERE %93.43

SAZLIDERE %47.48

TERKOS %74.97