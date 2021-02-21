İstanbul'un barajlarında son durum

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İstanbul barajlarında doluluk oranı artmaya devam ediyor.
İSKi verilerine göre, kent genelindeki barajların doluluğu yüzde 50,56'ya yükseldi.
Geçtiğimiz hafta boyunca kar yağışları barajların doluluğunu 6 ay sonra ilk kez dün yüzde 50'nin üzerine taşımıştı.
Barajlarda kar yağışlarının etkisiyle son 10 günde 5 puanlık artış görüldü.
GÜN GÜN BARAJ DOLULUK ORANLARI
14 Şubat: Yüzde 46,44
15 Şubat: Yüzde 47,20
16 Şubat: Yüzde 47,82
17 Şubat: Yüzde 48,28
18 Şubat: Yüzde 48,67
19 Şubat: Yüzde 49,16
20 Şubat: Yüzde 50,03
21 Şubat: Yüzde 50,56
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