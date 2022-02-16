İstanbul'un Deniz Taksi sayısı 25 oldu

İstanbullunun yeni nesil ve çevreci ulaşım aracı Deniz Taksilere, yeni araçlar katıldı. Haliç Tersanesi’nde yapımı tamamlanan 15 araç daha denize indi. Toplam Deniz Taksi Sayısı 25 oldu.

Tamamı yerli ve milli olanaklarla üretilerek 24 Eylül 2021’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından tanıtımı yapılan Deniz Taksi, araç filosuna yenilerini ekledi. İlk yolcularını 10 araçla taşımaya başlayan şehrin yeni ulaşım aracı, 15’inin daha denize inmesiyle toplamda 25 araçla hizmet vermeye başladı.

Engellilerin, bebek arabalı ailelerin ve bisikletlilerin de rahatlıkla kullanabileceği şekilde özel olarak tasarlan Deniz Taksiler, 50 nokta ve iskelede hizmet veriyor. Şehir Hatları’nın 46 iskelesinin yanı sıra Galataport İstanbul, Haliç Kongre Merkezi, İstinye Tekne Park ve Tarabya Tekne Park yanaşma noktalarında yolcu alabiliyor.

7/24 DENİZDE, HİZMETTE

Günün her saati 7/24 kullanılabilen 10 yolcu kapasiteli Deniz Taksiler uygulama ile çağrılabiliyor. İBB DENİZ TAKSİ uygulamasına, IOS işletim sistemleri için Apple Store’dan, Android işletim sistemleri için Play Store’dan ulaşılabiliyor. Yolcular seyahat etmek istedikleri iskeleleri, tarihi ve saati seçerek rezervasyon yapabiliyor.

ARAÇ İSİMLERİ DE İSTANBULLU

Tamamı İstanbul’da yaşayan kuş türlerinden oluşan Deniz Taksilerin isimleri şöyle:

“Yelkovan, Kırlangıç, Martı, Saka, Leylek, Güvercin, Karga, Bülbül, Guguk, Serçe, Çalıkuşu, Sumru, Çulluk, Bıldırcın, Kumru, Turna, Kuğu, Suna, Florya, Yalıçapkını, Ağaçkakan, Saksağan, Baştankara, Balaban, İspinoz”