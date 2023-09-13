İstanbul’un dizelden elektrikliye ilk otobüs dönüşümü gerçekleştirildi

İETT, İstanbul’da bir ilki gerçekleştirerek dizelden elektrikliye otobüs dönüşümünü hayata geçirdi. Aracın lansmanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ve İETT Genel Müdürü İrfan Demet’in katıldığı bir törenle yapıldı.

İstanbul’un toplu ulaşımının lider kurumu olan İETT, İstanbul’da bir günde 800 farklı hatta 55 bin farklı sefer yapıyor ve günde yaklaşık 4 milyon yolculuk gerçekleştiriyor.

Yalnızca kendi filosundaki araçlar ile bir günde 655 bin km, Ötis Sistemi bünyesinde hizmet veren özel halk otobüsleri ile birlikte ise bir günde 1 milyon 255 bin km yolculuk gerçekleştiren İETT, İstanbul’da toplu ulaşım hizmeti için bir günde dünyanın en geniş çevresi olan ekvatorun tam 32 katı mesafeyi kat ediyor.

İstanbul’un dört bir yanında gerçekleştiren bu hizmetin sağlanabilmesi için ise bir ayda yaklaşık 21 milyon litre akaryakıt tüketiliyor.

İBB ve İETT, gerek şehrimizin kaynaklarının maksimum düzeyde korunması gerekse çevreye olan zararların azaltılması için gelişen yeni teknolojik gelişmeleri takip ediyor ve şehrimize entegre edilmesi için çalışmaları hızla hayata geçiriyor.

Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak şirketlerinden olan İSBAK ile birlikte, 2006 model olan ve motorunun ekonomik ömrünü tamamlamış olan bir araç tamamen elektrikli ve çevreci bir araca dönüştürüldü.

Hayata geçirilen proje ile daha önce 100 km’de ortalama 45 litre mazot tüketen bir otobüsün, hiç mazota ihtiyacı olmadan sadece 100 kWH elektrik gücü ile tamamen sessiz, çevreci ve konforlu olarak yolculuk yapabilmesi sağlanmış oldu.

Dönüşümü sağlanan Elektrikli Araç;

250 km menzile sahip,

70 km hızla seyahat edebilen,

Sadece 1 saat 45 dk’lık şarj ile %100 batarya doluluğuna ulaşan,

TİP onayları ilgili kurumlardan alınmış ve tescilli bir araç olma özelliğine sahip olan,

Bataryası 5 yıl garantili, afet ve acil durumlarında da kullanıma uygun bir araç olma özelliklerine sahiptir.





100 bin km yolculukta yaklaşık 31 bin 500 litre yakıt tasarrufu sağlayabilecek olan yeni elektrikli araç sayısının 2024 yılı Şubat ayına kadar 10 adet daha filoya kazandırılması hedefleniyor.

Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, bu çevreci yatırımların artarak devam edeceğini ifade ederek, İstanbul’un havasını, suyunu, toprağını koruyacak çalışmaları hayata geçireceklerini vurguladı.

Başkan İmamoğlu, İBB’nin kadim kurumu İETT’nin çevreci yatırımlar konusunda bir atılım içerisinde olduğunu söyleyerek, İETT’nin bu çalışması sayesinde 500 bin avro bütçe gerektiren yeni bir elektrikli araç alınması yerine sadece 250 bin avroluk bir bütçe ile İBB’nin bir diğer kuruluşu olan İSBAK ile ortak proje ile İstanbul’a %100 elektrikli ve çevreci bir aracın kazandırıldığını söyledi.

Başkan İmamoğlu, önümüzdeki 5 ay içerisinde 10 aracın daha elektrikli araç dönüşümünün tamamlanmış olacağını müjdeledi.