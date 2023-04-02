İstanbul'un en güzel yapılarından biri olan Metrohan sanatla dopdolu

Beyoğlu’nun en güzel yapıları arasında gösterilen ve Karaköy ile Beyoğlu’nu birbirine bağlayan rayların üzerinde yükselen Metrohan, sanatseverlerin buluşma noktası haline geldi. Nisan ve Mayıs aylarında etnik, caz, Türk müziği, pop, klasik Batı müziği konserlerin yanı sıra ünlü isimlerin katılacağı söyleşi programlarına tüm sanatseverler davetli.

02/04/2023 Nisan ve Mayıs aylarında etnik, caz, Türk müziği, pop, klasik Batı müziği konserlerin yanı sıra ünlü isimlerin katılacağı söyleşi programlarına tüm sanatseverler davetli. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ihtişamlı mimarisiyle görenleri kendine hayran bırakan Metrohan’ı önce restore etti. Şimdi de sanatseverlerin buluşma noktası haline getirdi. İBB Kültür Dairesi Başkanlığı, baharı birbirinden farkı müzik tınılarıyla Metrohan’da karşılıyor. Nisan ve Mayıs aylarında etnik, caz, Türk müziği, pop, klasik Batı müziği icralarının sahne alacağı konserlerin yanı sıra birbirinden farklı isimlerin katılacağı söyleşi programlarına tüm İstanbullu sanatseverler davetli. KONSERLER VE SÖYLEŞİLER BAŞLIYOR Nisan-Mayıs 2023 tarihlerinde Metrohan’da gerçekleştirilecek programda; etnik, caz, Türk müziği, pop ve klasik Batı müziğinin sevilen isimleri: Göksel Baktagir, Burcu Karadağ, Kemenjazz Baki Duyarlar, Sarp Maden Trio, Tuna Kiremitçi - Akustik, Çağrı Sertel, Dilek Türkan, Şirin Pancaroğlu - Arp Resitali, Gökhan Aybulu - Resital - Esen Kıvrak, Sibel Köse, Erdem Sökmen - Ezgi Köker, Elif Çağlar, Burak Bilgili, Nemeth Quartet, Erdal Güney, Sezen Özmen, Neval Güleç, Cenk Erdoğan, Yarkın Duo-Quartet ve Cihat Aşkın sahne alacak. 5 Nisan’da başlayacak programda müzik dinletilerinin yanı sıra Ezel Akay, Murat Meriç, Yüksel Aksu ile Erkan Can ve Güven Kıraç’ın birlikte katılacağı söyleşiler de olacak. İstanbullu sanatseverlerin ücretsiz olarak katılacağı programın detaylarına İBB Kültür Sanat sosyal medya hesapları ve www.kultursanat.istanbul adresinden ulaşılabilir. İBB Kültür Dairesi Başkanlığı’nın 3 - 27 Mayıs 2023 tarihleri arasında Metrohan’da gerçekleşecek programında ise; caz, pop, Türk müziği ve klasik batı müziği, performansları yer alacak. 26 Mayıs Cuma akşamı Erkan Can ve Güven Kıraç’ın birlikte katılacağı söyleşiye de tüm İstanbullular davetli. Mayıs Programı: 3 Mayıs Çarşamba 18.15 Erdem Sökmen - Ezgi Köker 5 Mayıs Cuma 18.15 Elif Çağlar 6 Mayıs Cumartesi 18.15 Burak Bilgili 7 Mayıs Pazar 18.15 Nemeth Quartet 10 Mayıs Çarşamba 18.15 Erdal Güney 17 Mayıs Çarşamba 18.15 Sezen Özmen 20 Mayıs Cumartesi 18.15 Neval Güleç 21 Mayıs Pazar 18.15 Cenk Erdoğan 24 Mayıs Çarşamba 18.15 Yarkın Duo-Quartet 26 Mayıs Cuma 18.15 Erkan Can - Güven Kıraç (Söyleşi) 27 Mayıs Cumartesi 18.15 Cihat Aşkın