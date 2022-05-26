İstanbul'un Fethi, elde, dilde, gönülde kutlanacak

Fatih Sultan Mehmet Han’ın fetih öncesinde ve sonrasında ordusuyla silinmez izler bıraktığı Anadolu yakası bugüne kadarki en büyük fetih kutlamasına ev sahipliği yapacak. Fatih Sultan Mehmet Han’ın en kıymetli emaneti İstanbul’daki kutlamalarının 569. Yıldönümündeki adresi Maltepe olacak.

Fetih kutlamaları 29 Mayıs Pazar günü saat 18.30’da Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nda başlayacak. Kutlamalarda Teoman ve Pinhani sahne alacak. Fetih kutlamasında, video haritalama ve drone gösterisiyle unutulmaz bir ışıklı görsel şov da sunulacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu binlerce İstanbulluyla birlikte bu coşkuya ortak olacak.

TOPLU ULAŞIM TÜM GÜN ÜCRETSİZ

İBB Meclisinin ortak aldığı kararla, 29 Mayıs Pazar günü İBB’nin işlettiği tüm toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. Ayrıca İETT kutlamalara katılmak isteyenler için Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'na ek seferler de düzenleyecek.