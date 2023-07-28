İstanbul’un metruk bölgeleri yaşam vadilerine dönüşüyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ tarafından ıslah edilen ve Yaşam Vadisi’ne dönüştürülen Çekmeköy’deki Serindere’de incelemelerde bulundu.

Çekmeköy’de, yağışlı havalarda sel ve taşkın sorunlarına neden olan Serindere’deki dere ıslahı ve alt yapı çalışmalarının geldiği noktayı basın mensupları ile birlikte deneyimleyen İmamoğlu, “İSKİ olarak, İstanbul'un 39 ilçesinde, şehrin göbeğinde kalmış ve ihmal edilmiş dere yataklarında, dere ıslahı ve diğer hususlarla ilgili çalışmalarda ve burası gibi belki hiç akla gelmeyecek şekilde orada metruk bir şekilde duracakken etkin, yeşil alanlara dönüşmesi konusunda devrim gibi bir dönemi yaşattığımızı düşünüyorum” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ’nin Çekmeköy’ün çehresini değiştiren çalışmalarını yerinde inceledi. Çekmeköy’de, yağışlı havalarda sel ve taşkın sorunlarına neden olan Serindere’deki dere ıslahı ve alt yapı çalışmalarının geldiği noktayı basın mensupları ile birlikte deneyimleyen İmamoğlu, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ve İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Kahraman’dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Göreve geldikleri andan itibaren, İstanbul'un kenara itilmiş sorunlarına dönük çözümler geliştirdiklerini belirten İmamoğlu, “Özellikle dere yatakları, zaman içerisinde metruk kaldıkça işgallere uğramış, yapılaşmalar artmış ve korunması gereken bu sahalar, ne yazık ki çok yıllar yıllar geçerek yerleşime açılmış. Tabii dereler korunmadığı takdirde, su yatakları korunmadığı takdirde, onların barajlara ulaşması, erişmesi engelleniyor. Çevre kirliliği başlıyor. Ve bugün belki de kuraklığın yoğun yaşandığı ülkemizde, şehrimizde, iklim değişikliği hususunda gerekeni yapmamış oluyoruz” dedi.

“İSTANBUL'UN MAKUS TARİHİNİ TERSİNE ÇEVİRMEK İSTEDİK”

“İstanbul'un bu makus tarihini tersine çevirmek istedik” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Ben, buraya ilk geldiğim dönemi hatırlıyorum başkanlarımız, meclis üyesi arkadaşlarımız ve Çekmeköylü hemşerilerimizle. İSKİ'nin burada bir çalışma yapma mecburiyetinden bahsedilmişti. Bir de orada bir kısım kamulaştırma ve bunun gibi hususlarla ilgili konuşmuştuk. Tabii geçmişin birikmiş sorunlarını bir anda çözmek mümkün olmuyor, ama gerçekten 4 yıldır buraya arkadaşlarım yoğun bir emek verdiler. Bugün gelinen noktada, Rahmi Demir Kent Ormanı, belki de İstanbul'un en nitelikli, doğal, içinde oraya aykırı hiçbir şey olmayan, çok kimlikli, insanların gelip keyifle spor yaptıkları, yürüyüş yaptıkları, oksijen topladıkları bir alana dönüştü. Ve ilavesinde, hiç yoktan 83 bin metrekarelik dere ıslahının yanı sıra, bir yaşam vadisini de bu şehre katmış olduk. Arkadaşlarımın yine özenli çalışmasıyla 55 bin metrekarelik Muhsin Yazıcıoğlu Mesire Alanı’nın da buraya eklenmesiyle beraber, 83 bin sayısı, çok yakın zamanda 140 bin metreye yakın bir alana ulaşacak. Rahmi Demir'le karşılıklı ve uzunlamasına, dere boyu çok keyifli bir yaşam vadisini Çekmeköylü hemşehrilerimle paylaşmış olacağız.”

“ATIK SU MESELESİNİ KÖKTEN ÇÖZÜYORUZ”

Bu tür alanların kuraklıkla ve iklim değişikliğiyle mücadele için de öncü çalışmalar olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “Biz, buralar gibi, henüz çok fazla dokunulmamış alanları dönüştürüp, etkin yeşil alanlar haline getirirken, bir yandan uzun zamandır unutulmuş olan, özellikle Ayamama gibi şehrin göbeğinde, ihmal edilmiş, dönem dönem su baskınlarıyla ve ne yazık ki can kayıplarıyla anılan alanlarda da yoğun bir çalışma sürdürüyoruz. Buralarda da hem atık su meselesini kökten çözüyoruz hem yağmur sularının yine kendi doğal akışında ya denize ya barajlara akmasını sağlıyoruz. Ve bir nevi bu şehirdeki külfetli bir biçimde atık su arıtma tesislerine aktarılan yağmur sularını da bu külfetin dışına çıkartmış, yani doğanın kendi akışının düzenini sağlamış oluyoruz. Bu bağlamda iddiayla ifade ediyorum ki; İSKİ olarak, İstanbul'un 39 ilçesinde, şehrin göbeğinde kalmış ve ihmal edilmiş dere yataklarında, dere ıslahı ve diğer hususlarla ilgili çalışmalarda ve burası gibi belki hiç akla gelmeyecek şekilde orada metruk bir şekilde duracakken etkin, yeşil alanlara dönüşmesi konusunda devrim gibi bir dönemi yaşattığımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“İSKİ, YEŞİL ALANA DA YATIRIM YAPAN BİR KURUM HALİNE DÖNÜŞTÜ”

İBB’nin bu konuda Park Bahçeler Daire Başkanlığı ve Ağaç A.Ş. gibi, İSKİ’ye paydaş kurumlarının olduğunu kaydeden İmamoğlu, “İSKİ kurumumuz, bu dere yataklarının ana sorumlusu. Ama ilk defa bir vizyon katarak, bu tarz alanları yeşil alana da dönüştürme meselesinde yatırım yapan bir kurum haline geldi. Ve ilavesinde Ağaç A.Ş. gibi iştirakimiz var. Bu iş birliğini, yine yüklenicilerimizle, çalışanlarımızla gurur duyacağımız, yıllar sonra ‘Bu adımları biz atmıştık’ deyip ve bu vadileri, gökyüzünden baktığımızda yemyeşil hatlar haline getirdiğimiz inşallah anlatacağız ve burada mutlu kentlileri, çocuklarımızı, gençlerimizi, hanımefendileri, beyefendileri görüyor olacağız. Hem Çekmeköy'e hem de İstanbul'umuza hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

ELMALI BARAJI, ATIK SU TEHLİKESİNDEN KORUNDU

Genel Müdür Başa’nın verdiği bilgilere göre; İSKİ, Çekmeköy’de bulunan Serindere’de önemli bir çevre projesini hayata geçirdi. Yağışlı havalarda taşkınlara neden olan Serindere’de, 2 bin 440 metrelik dere ıslahı tamamlandı. Toplam 282 metrelik yağmur suyu hattı tamamlanarak, yağmur sularının Elmalı Barajı’na iletilmesi sağlandı. Yetersiz olan atık su hatlarında da çalışmalar yürütüldü. Toplam 4.960 metre atık su kollektörlerinin tamamlanmasıyla, atık suların Küçüksu Atıksu Arıtma Tesisi’ne iletilmesi sağlandı. Böylece Elmalı İçme Suyu Barajı, atık su tehlikesinden korundu.

ŞEHRE 83 BİN METREKARELİK YAŞAM VADİSİ KAZANDIRILDI

Projenin ikinci etabında ise, ıslah edilen Serindere’nin çevresi düzenlenerek Yaşam Vadisi’ne dönüştürüldü. Toplam 83 bin metrekarelik alanda; birçok aktivitenin yapılacağı meydanlar, bisiklet ve yürüyüş parkurları, seyir terasları, piknik alanları, oyun parkları, spor alanları ile aktivitelerin yapılacağı yaşam alanları yer alıyor. Serindere Yaşam Vadisi Projesi kapsamında; 1.415 ağaç ve 180.694 çalı dikerek, toplam 40.000 metrekare yeşil alan oluşturuldu. Ayrıca proje alanı içerisinde 4 kilometre yürüyüş ve bisiklet parkuru, etkinlik meydanları, teleferikli çocuk oyun alanları, sokak oyunları ve egzersiz parkları, mini futbol sahası, bitki tüneli ve piknik alanları yer alıyor.

2019-2022 ARASI TAMAMLANAN YAŞAM VADİLERİ

Hacetderesi Yaşam Vadisi 1. Etap

Beylikdüzü Yaşam Vadisi 3. 4. ve 5. Etabı

Haliç Kıyıları Yeşil Koridor ve Yaşam Vadisi 1. Etap

Haliç Kıyıları Yeşil Koridor ve Yaşam Vadisi 2. Etap

Silivri Boğluca Yaşam Vadisi 1. ve 2. Etap

Pendik Yaşam Vadisi 1. Etap

Kurbağalıdere Yaşam Vadisi 1. Etap

Tuzla Yaşam Vadisi 1. Etap 1. Kısım

Çekmeköy Serindere Yaşam Vadisi

YAPIMI DEVAM EDEN YAŞAM VADİLERİ

Ayamama Yaşam Vadisi 1. Etap

Hacetderesi Yaşam Vadisi 2. Etap

Çekmeköy Palamut Deresi Yaşam Vadisi

Ayazma Yaşam Vadisi 1. Etap

Baltalimanı Yaşam Vadisi 1. Etap

Ortaköy Yaşam Vadisi

Çamaşırcıdere Yaşam Vadisi 1. Etap

Cendere Yaşam Vadisi 1. Etap

Tuzla Yaşam Vadisi 1. Etap

Haliç Kıyıları Yeşil Koridor Ve Yaşam Vadisi 3. Etap (Silahtarağa Parkı)

Haliç Kıyıları Yeşil Koridor Ve Yaşam Vadisi 3. Etap (Eminönü Meydanı)

YAPIMI PLANLANAN YAŞAM VADİLERİ

Ayamama Yaşam Vadisi 2. Etap

Pendik Yaşam Vadisi 2. Etap

Kurbağalıdere Yaşam Vadisi 2.Etap

Cendere Yaşam Vadisi 2. Etap

Çamaşırcıdere Yaşam Vadisi 2.Etap 1.Kısım

Baltalimanı Yaşam Vadisi 2. Etap

Haramidere Yaşam Vadisi

Eşkinoz Deresi Yaşam Vadisi

Menekşe Deresi Yaşam Vadisi

Kayaşehir Yaşam Vadisi

Hasanoğlu Yaşam Vadisi

Kemiklidere Yaşam Vadisi