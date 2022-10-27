İstanbul’un mirası İstanbul’da

İBB, dünyada sadece 4 nüshası bulunan Fatih Madalyonunu Londra’da düzenlenen müzayedede satın aldı. Üzerinde "Osmanoğlu ve Bizans İmparatoru" yazan madalyon, İBB bünyesindeki Fatih Portresi ve Kanuni Tablosu ile buluştu. Madalyon ve İBB kataloğundaki pek çok seçkin parça, İstanbul Sanat Müzesi’nde ülkenin ve dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin ziyaretine açılacak.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki önemli sanat merkezlerinden Christie’s'de "İslam ve Hint Dünyaları Sanatı, Oryantal Kilimler ile Halılar" isimli müzayede düzenlendi. Müzayedenin en özel parçası olarak görülen Fatih Sultan Mehmed'in resmedildiği madalyon müzayedede açık artırmaya çıkarıldı. Constanza de Ferrara’nın 1464-1475 yılları arasında İstanbul'da Fatih’i bizzat görerek tasarlanan eser, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından satın alındı. 540 yıllık madalyon, Haliç’te açılacak İstanbul Sanat Müzesi’nde Türkiye’ye kazandırılan Fatih portresi ile birlikte sergilenecek. Restorasyon sonrası turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Yerebatan Sarnıcı, proje maliyetini 4 ayda karşıladı. Kültür miraslarını ülkeye kazandıran İBB, projeleriyle turizme değer katmaya devam edecek.

BİZZAT GÖREREK TASARLANDI

Fatih'in 1481'deki ölümünden hemen sonra Napoli'de bronzdan dökülen madalyonun üzerinde, "Osmanoğlu ve Bizans İmparatoru" ibaresi yer alıyor. Fatih'in talebi üzerinde Napoli kralı tarafından İstanbul'a gönderilen Rönesans döneminin ünlü sanatçılarından Constanza de Ferrara, Fatih'in madolyonunu hazırlamak için 1464-1475 yılları arasında İstanbul'a gelerek Fatih'i bizzat görüp, madalyonun üzerinde kullanılacak çizimi yapmıştır. Sanatçı aynı zamanda Fatih'in ölümüne kadar da İstanbul'da kaldı.

Madalyonun ön yüzünde Latince ; "Bizans İmparatoru Osmanoğlu Sultan Muhammed 1481", arka yüzünde de "Asya'nın Ve Yunanistan'ın Hükümdarı Muhammed'in At Üzerinde Seferde Portresi" yazılı. Madalyonun şimdiye kadar New York'taki Metropolitan ve Oxford'daki Ashmolean ile Londra'daki Victoria ve Albert müzelerinde olmak üzere sadece 3 örneğinin mevcut olduğu biliniyordu. 4. madalyonun mevcudiyeti ise Londra'daki mezatın katoloğunun yayınlanmasıyla öğrenildi.

RÖNESANS ESERİ

Henüz şehzadeliği döneminde madalyon yaptırmaya başlayan Fatih'in bu koleksiyonu içerisinde Ferrera madalyonu ince işçiliği ile diğer benzerlerinden ayrılır. Madalyonun bir tarafında Sultan Sultan Mehmed’in yaptırdığı diğer madalyonlarla karşılaştırıldığında çok daha ayrıntılı ve net bir portresi, diğer yüzünde ise Fatih bu sefer iki küçük yapraksız ağacın olduğu yumuşak kayalı zemin üzerinde at biner biçimde tasvir edilmiştir. Bir elinde atının yularını bir elinde kılıcını tutmaktadır.

Aheste ilerleyen atın kuyruğunda bir düğüm vardır. Savaşa giderken atın kuyruğunu bağlamak Türk kültüründe sıklıkla görülen bir adettir.