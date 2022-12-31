İstanbul’un simgelerinden tarihi tramvay, 2023’e yenilenmiş olarak giriyor

İlk olarak 1883 yılında hizmete giren, “Taksim – Tünel” arasında hizmet veren Taksim Tramvayı, İstanbul’un ve dünyanın en simgesel ulaşım araçlarından biri.

1883 yılında ilk olarak atlı olarak hizmete başlayan, 11 Şubat 1914 tarihinde ise şuan ki hali olan elektrikli tramvay sistemine geçen tarihi tramvay, İstanbul’un önemli simge eserlerinden biri.

İstiklal Caddesinin araç trafiğine açıldığı 1961-1990 yılları haricinde aralıksız ulaşım hizmeti veren, bir çok filme - kitaba ve şarkıya konu olan, Taksim – Tünel hattında 1928 yılından beri hizmet veren 410 nolu tramvay İETT tarafından tamamen yenilendi.

Dışı orijinal renginde yeniden boyanan, iç bakımları ve motor bakımları gerçekleştirilen nostaljik tramvay 31 Aralık 2022 günü ilk seferine çıktı.

İstanbulluların yoğun ilgisi ile karşılaşan nostajik tramvay ile İstanbullular ve turistler çok sayıda hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hatta görev yapan diğer vagonların bakım ve yenileme işlemleri de İETT tarafından 2023 yılında tamamlanmış olacak.