İstanbul'un yeni metrosu açılıyor; müjdeyi İmamoğlu verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı’nın Bahariye ve Masko istasyonlarının 29 Mayıs’ta açılacağını duyurdu.

İmamoğlu paylaşımında, “İstanbul, tarihinin en çok metro yatırımı yapılan dönemini yaşıyor.

Bu yatırımların sonuçlarını bir bir alıyoruz. Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı’nın Bahariye ve Masko İstasyonlarını 29 Mayıs’ta açıyoruz.” ifadesini kullandı.