İstanbul'un yeni metrosu açılıyor; müjdeyi İmamoğlu verdi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı’nın Bahariye ve Masko istasyonlarının 29 Mayıs’ta açılacağını duyurdu.
İmamoğlu paylaşımında, “İstanbul, tarihinin en çok metro yatırımı yapılan dönemini yaşıyor.
Bu yatırımların sonuçlarını bir bir alıyoruz. Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı’nın Bahariye ve Masko İstasyonlarını 29 Mayıs’ta açıyoruz.” ifadesini kullandı.
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