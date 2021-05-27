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İstanbul'un yeni metrosu açılıyor; müjdeyi İmamoğlu verdi

İstanbul'un yeni metrosu açılıyor; müjdeyi İmamoğlu verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı’nın Bahariye ve Masko istasyonlarının 29 Mayıs’ta açılacağını duyurdu.

İmamoğlu paylaşımında, “İstanbul, tarihinin en çok metro yatırımı yapılan dönemini yaşıyor.

 Bu yatırımların sonuçlarını bir bir alıyoruz. Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı’nın Bahariye ve Masko İstasyonlarını 29 Mayıs’ta açıyoruz.” ifadesini kullandı.

Etiketler ekrem imamoğlu ibb
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