İstanbul'un yeni taksileri yollara çıkıyor

İBB yeni taksileri tanıttı. Şubat ortasında 300’e yakın yeni taksiler yollarda olacak. Akıllı tepe lambaları taksimetre ile bağlantılı olan yeni taksilerde ‘yolcu seçme, yolcu almama’ gibi yaşanan sorunlar ortadan kalkıyor. Ayrıca S.O.S ibaresi ve panik butonuyla da şoförün de ve vatandaşın da güvenliği ön plana alınıyor. Taksi içi kamera sistemi bulunurken mobil uygulamalardan da faydalanılabilecek. Şoförler taahhüt verecek, üç yıl boyunca el değiştiremeyecek. İBB ilk prototipi basın mensupları

İstanbul’un taksi sorunu için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) attığı adım sonuç verdi. UKOME ‘den çıkan ihtiyaç fazlası bin 803 minibüs ile 322 dolmuşun dönüşüm kararının hazırlıkları yapıldı. Taksiler geniş kapasiteli 8+1 panelvan araçlardan seçildi. Taksiyi paylaşımlı kullanmak isteyen yolcular için mobil uygulama firmalarla uygulama geliştirme teknikleri devam ediyor ve UKOME’ye sunulacak. Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezinde taksi araç içi görüntüleri üzerinden denetimi sağlayabiliyor. Taksi içerisinde yolcu ve şoför arasında güvenlik bölmesi var ve nakit para alışverişi için açılıp kapanabilen kapak bulunurken şoför ve yolcu iletişimini sağlayan intelkom sistemi de yer alıyor. Taksilerde görme engelli yolcular için “braille alfabesi” bulunuyor.

KONFOR GÜVENLİK ÜST DÜZEYDE

Taksiler İBB tarafından verilen Elektronik Ulaşım Yönetim Lisansı almış olan en az bir mobil uygulama ile faaliyet göstermesi gerekiyor. Taksilerde, kredi kartı, banka kartı ve İstanbulkart ile ödeme seçeneğini aynı anda sunabilecek, ödeme cihazı bulunuyor. Taksilerde tekerlekli sandalyenin sığabileceği alan sağlandı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, Yeni taksi hizmetini Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun da koyduğu kıymetli hedefiyle de gerçekleştirdik. Biliyorsunuz bin 803 minibüs raylı sistemlerin yoğunlaştığı alanlarda atıl kalmıştı. İstanbul’da trafiğin yoğunlaşmasına da sebep oluyor ve çözüm merkezimize şikayetler geliyordu. Bazı hatlarda da minibüs eksilttik. Başvurular ise noter huzurunda gerçekleşecek. Şubat ortası itibariyle de kura çekimi gerçekleşecek. Şubat ayının sonunda da İstanbul trafiğinde görmeye başlayacağız. Geri kalan araçlar da Nisan ayında trafikte olacak ifadelerini kullandı. Ulaşım AŞ Genel Müdürü Tarık Safi ise şunları ekledi: Görme engelli yolcular için araç içerisindeki taksimetre de yer alan bilgiler sesli anons ile belirtiliyor. Araç içerisinde şoför için panik butonu bulunuyor. Basılması durumunda tepe lambasında “S.O.S” ibaresi yer alıyor ve “S.O.S” yazısını gören kolluk kuvvetleri aracı durdurarak müdahalede bulunabilecek.

ŞOFÖRLER EĞİTİMLE YOLA ÇIKIYOR

Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan: Ulaşım Akademisi kurduk ve şimdiye kadar 10 bini aşkın şoföre ulaşım eğitimi verdik ve devam ediyoruz. Bu projeyle beraber daha ileri hale getiriyoruz. Taksi şoförleri, Kişisel Gelişim ve Farkındalık, İstanbul Şehir Bilgisi, Harita Bilgisi, Yabancı Dil, Acil Durum, Kriz Yönetimi ve İlk Yardım, Güvenli Sürüş Tekniği, Dezavantajlı Gruplar ile Empati ve İşaret Dili gibi 15 günlük eğitim aldıktan sonra şoförlüğe başlayacak. Yolcu, güzergah seçme, kaba davranış, fazla ücret alma konularında TUDES’E göre cezası olmayan şoförler çalışacak. Eğer taksi şoförü, 3 kez suça karıştıysa taksi plakası dönüşümden önceki haline geri dönecek.