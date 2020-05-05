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  4. 05 Mayıs 2020 16:02

İşte İstanbul'da askıda fatura kampanyasına başvuran aile sayısı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından başlatılan “Askıda Fatura” kampanyasına 24 saatte 8 bin 691 aile başvuruda bulundu.

İşte İstanbul'da askıda fatura kampanyasına başvuran aile sayısı
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle maddi sıkıntı yaşayanlar için “Askıda Fatura” uygulamasını başlatmıştı. Buna göre faturasını ödemekte zorlananlara destek sağlanmasına belediye aracılık edecek.

İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile 24 saatte kaç ailenin kampanyaya başvuruda bulunduğunu açıkladı.

“Askıda Fatura kampanyamıza 24 saatte ihtiyaç sahibi 8.691 aile başvurdu.” diyen İmamoğlu şunları söyledi:

Askıda Fatura kampanyamıza 24 saatte ihtiyaç sahibi 8.691 aile başvurdu. 7.392 İSKİ, 1.299’u İGDAŞ faturası olmak üzere toplam tutar 1 milyon 990 bin liradır. Hayırsever vatandaşlarımız yarın (Çarşamba) askıdan fatura alıp, ödeme yapmaya başlayabilirler.

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istanbul büyükşehir belediyesi , ibb , ekrem imamoğlu
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