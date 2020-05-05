İşte İstanbul'da askıda fatura kampanyasına başvuran aile sayısı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle maddi sıkıntı yaşayanlar için “Askıda Fatura” uygulamasını başlatmıştı. Buna göre faturasını ödemekte zorlananlara destek sağlanmasına belediye aracılık edecek.

İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile 24 saatte kaç ailenin kampanyaya başvuruda bulunduğunu açıkladı.

“Askıda Fatura kampanyamıza 24 saatte ihtiyaç sahibi 8.691 aile başvurdu.” diyen İmamoğlu şunları söyledi:

Askıda Fatura kampanyamıza 24 saatte ihtiyaç sahibi 8.691 aile başvurdu. 7.392 İSKİ, 1.299’u İGDAŞ faturası olmak üzere toplam tutar 1 milyon 990 bin liradır. Hayırsever vatandaşlarımız yarın (Çarşamba) askıdan fatura alıp, ödeme yapmaya başlayabilirler.