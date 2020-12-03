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  4. 03 Aralık 2020 08:47

İşte İstanbul’da bulaşıcı hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde 199 kişinin bulaşıcı hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

İşte İstanbul’da bulaşıcı hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı
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Ülke genelinde koronavirüs kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları artmaya devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı da İstanbul’da hayatını kaybedenlerin sayısını açıklamaya devam ediyor. Son olarak İstanbul’da bugün 434 kişinin hayatını kaybettiği; ölümlerin 199’unun bulaşıcı hastalık kaynaklı olduğu açıklandı.

 

istanbul büyükşehir belediyesi , ibb , ekrem imamoğlu
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