İşte İstanbul’un en önemli üç sorunu

İBB İstanbul İstatistik Ofisi halkın öncelikli sorunlarını tespit etmek amacıyla ‘İstanbul Barometresi’ araştırması yaptı. Katılımcıların yüzde 60.2’si geçen ay geçinecek miktarda kazanç elde edemediğini, yüzde 87.6’sı ise olası bir durumda çıkabilecek 5 bin liralık ihtiyacı bulamayacaklarını söyledi.

Katılımcılardan yüzde 49.6’sı bir iş sahibi olduğunu, yüzde 28.7’sini ise işten çıkarılma korkusu yaşadığını belirtti.

Katılımcıların Türkiye’nin gündemi olarak gördüğü konular aşağıdaki gibi oluştu:

İzmir depremi: Yüzde 41.7

Prof. Dr. Uğur Şahin’in aşıyı bulması: Yüzde 16.1

Döviz artışı: Yüzde 12

İSTANBUL'UN EN ÖNEMLİ 3 SORUNU

Katılımcılar “Sizce İstanbul’un en önemli sorunu nedir” sorusuna, yüzde 60.4 olası İstanbul depremi, yüzde 52.6 ekonomik sorunlar, yüzde 41.1 ulaşım yanıtını verdi.