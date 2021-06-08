İşte Muratpaşa'nın Mayıs şampiyonları

Antalya’da apartman görevlisinden ev kadını ve doğa gezginine toplumun farklı kesimlerinden üç isim, Muratpaşa Belediyesi’nin ödüllü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart’ın mayıs şampiyonu oldu. Sisteme en çok ödül veren ilçe sakinlerine teşekkür belgelerini takdim eden Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Sizler, aynı zamanda en iyi vatandaşlık onurunu da sahiplendiniz” dedi.

Muratpaşa Belediyesi’nin 5’inci yaşını kutlayan ödüllü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart’ta ‘Mayıs Şampiyonları’ belli oldu. Şirinyalı Mahallesi’nden Nurettin Nodulcuk, geri dönüşümünü sağladığı 613 kilogram nitelikli atıkla ayın birincisi olurken Demircikara Mahallesi’nden Saniye Ergindi 600 ve Cumhuriyet Mahallesi’nden Muhammet Uzun 563 kilogramla onu takip etti. Çevreci Komşu Kart’ın mayıs şampiyonlarına Başkan Uysal, teşekkür belgelerini belediye hizmet binasında düzenlenen törenle teslim etti.

Başkan Uysal, konuşmasında, Çevreci Komşu Kart’ın bir şehri geri dönüşüm sistemiyle ödüle bağlayan dünyadaki tek proje olduğunu söyledi. Projenin Muratpaşa’ya özgü olduğunu ve benzer uygulamaların hep Muratpaşa’dan yayıldığını dile getiren Başkan Uysal, “Bu projenin en önemli paydaşı yurttaşlarımız, komşularımız. Sizlerin katkısı olmasa, duyarlılığı olmasa Çevreci Komşu Kart, 5 yıldır devam edemezdi” dedi.

Mayıs ayı şampiyonlarının aynı zamanda doğal kaynakları koruyan, belediye bütçesinde tasarruf sağlayan projeye destek vererek iyi vatandaşlık nosyonu gösterdiğini de aktaran Başkan Uysal, “Sizler, aynı zamanda en iyi vatandaşlık onurunu da sahiplendiniz. Sizlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

Mayıs şampiyonu Nodulcuk, 22 yıldır apartman görevlisi olarak çalıştığını belirterek “Yeni başladım ama devamını getireceğim. Tek tek ayırıyorum. Her şey yerli yerinde teslim ediyorum” dedi. 3 yıldır aktif olarak projeye katılan Ergindi ise Çevreci Komşu Kart’la hem çevreyi temiz tutuklarını hem de aile bütçesine katkı sağladıklarını söyledi. Doğayla iç içe bir yaşam süren Uzun ise önce yaptığı gezilerde bulduğu atıkları topladığını anlattı. Çevreci Komşu Kart projesiyle tanışmasının ardından evde atıkları ayrıştırmaya ve çöpe atmamaya başladığını anlatan Uzun, “Böyle bir uygulama olması çok güzel. Hem bize hem doğaya katkısı var. En önemlisi doğa zaten” dedi.

ÇEVRECİ KOMŞU KART NEDİR?

Muratpaşa Belediyesi’nin Çevreci Komşu Kart projesi, nisan 2016’da iki mahallede pilot çalışma olarak başladı. Kısa sürede tüm ilçede uygulanmaya başlanan proje, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yürütülen ‘Sıfır Atık’ projesinin de temelini oluşturdu. Türkiye’nin ilk ve tek ödüllü geri dönüşüm proje Çevreci Komşu Kart’ta yeni yılda yepyeni bir dönem başladı. Sadece anlaşmalı market ve fırınlarda kullanabilen Çevreci Komşu Kart, yeni yılda ‘para kart’ özelliği kazandı. Nitelikli atıkları atmayıp biriktiren ilçe sakinleri, yeni dönemde, Çevreci Komşu Kart’a yüklenen puanlarını bankamatiklerden nakit olarak da çekebiliyor.