İstiklal Caddesi’nin sembolü İBB ile geri dönüyor

İstiklal Caddesi’nin sembol yapılarından olan ve bir dönem şapkasız dahi girilmeyen Markiz Pastanesi’nin dış cephesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilecek.

Milliyet’ten Gülten Çoktan’ın haberine göre; 1940 yılında hem kafe hem pastane hem de restoran olarak hizmet vermek üzere kapılarını açan Markiz Pastanesi, 1980’de kapanmak zorunda kaldı. Markiz, 2003 yılında aslına uygun bir şekilde restore edilerek yeniden hizmete açılmış, 2013’te tekrar kapanmıştı.

Büyükşehir Belediyesi, Beyoğlu’nun ve İstanbul’un önemli mekanlarından biri olan ve İstiklal Caddesi’ndeki Şark Pasajı’nın girişinde bulunan pastanenin dış cephe restorasyon çalışmasını başlattı. Markiz, hem tarihi dokusu hem mimari yapısıyla turistlerin de ilgi odağı. Yıllardır kapısının kilitli olmasının İstiklal’in özeti olduğunu söyleyen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, “Markiz gibi bir yerin kapısının kapalı olması inanılır gibi değil” dedi. İstiklal Caddesi’nin yeniden ayağa kalkması için İBB olarak her şeyi yapacaklarını kaydeden Polat, planlanan çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi: “İstiklal Senin projesi kapsamında caddede bulunan tarihi yapıların dış cephelerini restore ediyoruz.

Kentte insanların vicdanlarına dokunan, bu kentte bu neden bu kadar kötü dediği bazı alanlara odaklandık. Bunlardan biri Markiz. Diğerleri Botter Apartmanı, Kamondo Merdivenleri, Bedri Rahmi Eyüpoğlu’nun Karaköy’deki bir dükkânın cephesinde yer alan rölyefi. Yakında Hazzo Pulo’yu (Haço Pulo) başlatacağız. İstanbullunun yeniden İstiklal Caddesi’ne karşı, kentsel birikimine karşı duyarlılığını sağlamaya çalışıyoruz.”

Milliyet