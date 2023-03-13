İstiklal Caddesi'nin vatmanları artık AB standartlarında

İstanbul’un simgelerinden olan İstiklal Caddesi’ndeki tarihi tramvayın vatmanları, Avrupa Birliği Standartlarında geçerli mesleki eğitimlerini tamamlayarak uluslararası geçerli Mesleki Yeterlilik Belgelerini aldılar.

İstanbul’un ve Beyoğlu’nun simgelerinden İstiklal Caddesindeki tarihi kırmızı tramvaylardan iki tanesi geçtiğimiz aylarda İETT tarafından tamamen yenilerek hizmete sunulmuştu.

İETT şimdi de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden UGETAM ve Metro İstanbul işbirliği ile tarihi tramvay vatmanlarına; dünyadaki demiryolu teknolojileri, sürüş teknikleri, sinyalizasyon, elektrik ve mekanik unsurları ile olası arızalar ve onarımlarını kapsayan bir çok farklı başlıkta eğitimler verdi.

Hatta görev yapan 8 vatman eğitimleri ve sınavları başarı ile tamamlayarak uluslar arası geçerli meslek belgesi almaya hak kazandılar.

Vatmanlara belgeleri, Taksim’de düzenlenen bir törenle takdim edildi.