İstinye'de Şebinkarahisar coşkusu

Sarıyer Belediyesi’nin sevgi, barış ve hoşgörü alanı olarak adlandırılan İstinye Tersane Alanı’nda devam eden Ramazan etkinliklerinin konukları bu kez Şebinkarahisarlılar oldu. Gencinden yaşlısına tüm Sarıyerlileri bir ay boyunca İstinye Tersane Alanı’nda buluşturmaya devam eden etkinliklerde bu kez Ruşen Aydeniz, Ali Kumbasar ve Emre Gürsoy sahne aldı. Yöreye ait türküleri seslendiren sanatçılara dinleyiciler de eşlik etti. Keyifli bir Ramazan akşamı yaşayan vatandaşlar günü halay ve horonla noktaladı.