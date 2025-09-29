  1. Anasayfa
İtfaiye Haftasında Muğla'da Küçük Kahramanlar Sahada

İtfaiye Haftasında Muğla'da Küçük Kahramanlar Sahada
Muğla Büyükşehir Belediyesi, 25 Eylül – 1 Ekim İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında çocuklara yönelik farkındalık eğitimleri düzenledi.

Etkinlikler kapsamında öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nı ziyaret ederek yangın güvenliği konusunda bilgilendirildi. Yangın anında yapılması gerekenler, 112 Acil Çağrı hattının önemi ve temel güvenlik kuralları uygulamalı olarak anlatıldı.

Çocuklar için özel hazırlanan yangın parkurunda çocuklar hem eğlenceli vakit geçirdi hem de tatbikat yaptı. Hortumlarla su sıkarak yangın pankartlarını söndüren çocuklar, parkur sonunda itfaiye araçlarını yakından tanıma fırsatı buldu. İtfaiyeciler meslekleri hakkında bilgi verirken, çocuklar da araçlara binerek unutulmaz bir deneyim yaşadı. Etkinlik sonunda çocuklara İtfaiye Çocuk adlı boyama kitapları dağıtıldı.

Yanpeş: “Çocuklar Etkinliklerle Öğrendi”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Emin Eller Gündüz Bakımevi Kuruluş  Müdürü Serap Yanpeş: “Bugün itfaiye haftası kapsamında çocuklarımızı Büyükşehir Belediyemiz İtfaiyesi’ne getirdik.  Çocuklar burada hazırlanan parkurlarda hem itfaiyenin önemini hem de ne işler yaptığını öğrendi.” dedi.

Uysal: “Çocuklar İçin Farkındalık Çalışması Yaptık”

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nda görevli Aydın Uysal: “25 Eylül- 1 Ekim tarihleri arasında itfaiyemizin 311. kuruluş yıl dönümü kapsamında bugün miniklerle bir araya geldi. Çocuklara, itfaiyenin acil durum numarası ve üstlendiği görevler hakkında bilgi verilerek farkındalık kazandırıldı. Burada bulunan parkurda çocuklar hem eğlendi hem öğrendi. İtfaiye Haftamız kutlu olsun.”

Başkan Aras: “Çocuklarımızın Bilinçli Bireyler Olarak Yetişmesine Katkı Sağlıyoruz”

 Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, etkinlikte yaptığı konuşmada itfaiyeciliğin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “İtfaiye teşkilatımız, sadece yangınla değil, depremden sele, trafik kazasından kurtarma çalışmalarına kadar her alanda vatandaşlarımızın yanında olan, büyük bir özveriyle görev yapan bir kurumdur. Çocuklarımızın küçük yaşta yangın bilinci kazanması, hem kendi güvenlikleri hem de toplumumuzun geleceği açısından çok önemli. Bu tür etkinliklerle hem çocuklarımıza itfaiyeyi tanıtıyor hem de onların bilinçli bireyler olarak yetişmesine katkı sağlıyoruz. Tüm itfaiye personelimize emekleri için teşekkür ediyor, İtfaiye Haftası’nı kutluyorum.”

 

                                                                                                                                                      

 

