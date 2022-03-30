IV. Uluslararası Peynir Festivali Bodrum'da başlıyor

Slow Food Yaveş Gari Bodrum Birliği tarafından iki yılda bir düzenlenen Uluslararası Peynir Festivali Slow Cheese Bodrum, 7-10 Nisan 2022 tarihleri arasında Oasis AVM’de gerçekleştirilecek

Endüstriyel firmaların rekabet koşullarında ayakta kalmaya çalışan peynir zanaatkarlarının ürettikleri doğal peynirleri doğrudan tüketiciyle buluşturmak ve doğal peynirlerin pazardaki yerini güçlendirmek hedefiyle başlatılan organizasyona, Bodrum ve Muğla’nın yanı sıra Türkiye’nin her bölgesinden peynir üreticileri katılım sağlayacak. Ayrıca Kıbrıs’tan ve İtalya’dan peynir ustaları da festivalin konuğu olacak. Festival, üretici ve tüketicilerle birlikte gastronomi alanında uzmanlaşmış profesyonelleri, akademisyenleri ve aşçıları da bir araya getirecek.

Yeryüzünde yaşayan herkesin iyi, temiz ve adil gıdaya kolaylıkla ulaşması için kurulan ve Türkiye dahil 160 ülkeden milyonlarca destekçisi olan Slow Food organizasyonunun Bodrum Birliği olan Yaveş Gari gönüllüleri tarafından düzenlenen festivalde atölyeler, gezi ve tadım etkinlikleri olacak. Yöresel ürün tezgahlarının kurulacağı festival alanında söyleşi, seminer ve eğitimler düzenlenirken kitap imza günleri de gerçekleştirilecek.

Dolu Dolu Bir Festival Programı

7 Nisan Perşembe günü Temel Devran defilesi ve folklor gösterisi ile açılışı yapılacak olan festivalde Oasis’te peynir tezgahlarında tadım ve satış 11.00’den 18.00’e kadar devam edecek.

Sazköy’deki Emine Koca’nın bahçesinde Geleneksel Bodrum Düğün Yemekleri tadımı saat 12.30’da; Bahçeyakası Köyü’nde bulunan Sinan Bey Çiftliği’ndeki Peynir Yapım Atölyesi de saat 14.00’te başlayacak.

Geleneksel peynirler ile Bodrum ve Milas yöresel ürünlerinin tadım ve satışının gerçekleştirileceği tezgahlar dört gün boyunca 10.00-18.00 saatleri arasında açık kalacak. Festival süresince, 12.00-13.30 saatleri arasında, Konacık’taki Kısmet Esnaf Lokantası’nda yerel peynirli menüler tadılabilecek.

8 Nisan Cuma günü saat 11.00’de üç yazarın kitap imza günü olacak. Saat 12.30-14.30 arası Bodrium Otel & Spa’da Kıbrıslı kadın peynirciler ile Hellim yapımı eğitimi verilecek.

13:30-19:30 saatleri arasında ‘’Keçileri Kaçırmayalım’’ Zoom etkinliğinde uzmanlar süt hayvanları yetiştiriciliği ve coğrafi işaretler üzerine söyleşecekler.

Festivalin ikinci günü (8 Nisan) akşamında Kumbahçe Giritli Mahallesi’nde, Girit göçmeni bir ailenin ev mutfağından lezzetler ikram edilecek. Saat 18.00’de başlayacak etkinlik, halk dansları ile renklenecek.

9 Nisan Cumartesi günü etkinlikleri kapsamında üç yazarın11.00’de kitap imza günü olacak. İtalya’dan gelen peynir ustasından mozzarella yapımını öğrenmek isteyenler, saat 12.30’dan itibaren Bodrium Otel & Spa’da buluşacak. Aynı gün saat 13.00’te ise Oasis AVM Bodrum Çocukça İşler’de (7-14 yaş arası için) ücretsiz peynir yapımı atölyesi olacak.

Festivalin üçüncü günü etkinlikleri, saat 18.00’den itibaren Çömlekçi Köyü’ndeki Karnas Bağları’nda devam edecek. Katılımcılar Artun Ünsal ile keyifli bir söyleşinin ardından yerel peynir tadımı ve akşam yemeğinde bir araya gelecek.

IV. Uluslararası Peynir Festivali Slow Cheese Bodrum, 10 Nisan Pazar günü 12.30’da yangından zarar gören Mazı Köyü ziyareti ile devam edecek. Köyün yöresel mutfak lezzetlerinin deneyimleneceği gezi, Ayşe Abla’nın Kuzey Gözleme Evi’nde yemek ile renklenecek.

Festival, Bodrum Belediyesi Hakan Aykan Kültür Merkezi –Trafo Kafe’deki davetlilere özel canlı müzik dinletisi ile sona erecek.

II. Bodrum Mutfak Gereçleri Sergisi

IV. Uluslararası Peynir Festivali kapsamında gerçekleştirilecek bir diğer etkinlik de 2-10 Nisan tarihleri arasında 11.00-18.00 saatleri arasında gezilebilecek olan “Bodrum Mutfak Gereçleri Sergisi” olacak. Bu yıl ikincisi düzenlenecek serginin açılış kokteyli, 1 Nisan Cuma günü Oasis AVM yönetim alanı fuayesinde gerçekleştirilecek. Saat 17.00’deki kokteyl, Bodrum düğünlerinin vazgeçilmez aşçısı Zeliha Dıngıl’ın söyleşisi ile açılacak. 8 Nisan saat 14.30’da Berna Sevinç’in sunumu ile Bodrum ve Milas kilimlerine dokumanın yolculuğu anlatılacak.