İYİ Parti lideri Akşener'den İBB Başkanı İmamoğlu'na ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Saraçhane’deki makam odasında ziyaret etti. İmamoğlu’nu makamında ilk kez ziyaret ettiğini belirten Akşener, duygularını, “Çok görüştük kendisiyle çeşitli vesilelerle. Ziyaret ettik, makamında kahvesini içtik. Özellikle kahve içtik, ‘Çünkü bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır’ dedik” sözleriyle dile getirdi. İBB Şeref Defteri’ni de imzalayan Akşener, “Bir dünya kenti olan İstanbul, bize, Sultan Mehmet Han’ın emanetidir. Ecdadın em

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Saraçhane’deki makam odasında ziyaret etti. Saraçhane’deki İBB ana yerleşkesi önünde zabıta mangası eşliğinde İmamoğlu tarafından karşılanan Akşener’e Genel Başkan Yardımcıları Bahadır Erdem, Ümit Dikbayır, Metin Ergun ve Burak Akburak ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile milletvekilleri eşlik etti. CHP ve İYİ Parti’nin İBB Meclis Grup Başkanvekilleri Doğan Subaşı ile İbrahim Özkan da ziyarette yer aldı. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından, Akşener ve İmamoğlu kameraların karşısına geçti.

“BÖYLE KUTLU BİR EMANETE ‘İHANET’ EDEMEZSİNİZ”

İBB Şeref Defteri’ni imzalayan Akşener, duygularını, “Bir dünya kenti olan İstanbul, bize, Sultan Mehmet Han’ın emanetidir. Ecdadın emanetine sahip çıkmak da vazgeçilmez bir görevdir. Böyle kutlu bir emanete ‘ihanet’ edemezsiniz. Tarihi ve doğal zenginliğinin yağmalanmasına göz yumamazsınız, seyirci kalamazsınız. İstanbul, yorgun yılların ardından bugün, şehremini olduğunun bilincinde bir anlayışın idaresinde. Demokrasi tarihimizin müstesna bir dönemi olan Haziran 2019 seçimlerinden bu yana, İstanbul için çalışan kadrolar iş başında. Sayın Başkan ve ekibinin, bugüne kadarki başarılarının devam edeceğine yürekten inanıyor, başarılar diliyorum” sözleriyle kaleme aldı.

AKŞENER VE İMAMOĞLU ARASINDA YALI DİYALOGU

İmzanın ardından Akşener’e İBB Yayınları’ndan bir kitap seçkisi sunan İmamoğlu, “Çok kitabımız var, ama ilk başa Boğaziçi yalılarını koyduk. Yalıları elimizden tek tek almaya gayret ediyorlar” şeklinde konuştu. İmamoğlu’nun sözlerine Akşener’in yanıtı ise, “Bir mesaj var burada: Boğaziçi yalıları. Aldık, gördük, çok teşekkür ediyoruz” oldu. İmamoğlu da Akşener’e, “Beraber koruyacağız efendim sizlerin de katkılarıyla” şeklinde karşılık verdi. Akşener, gazetecilerin, “Ziyaretinizin sebebi nedir” soruna ise, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızla çok görüştük kendisiyle çeşitli vesilelerle. Ama ilk defa makamında ziyaret ediyorum. Bugüne kadar ziyaret etmemiştim. Ziyaret ettik, makamında kahvesini içtik. Özellikle kahve içtik, ‘Çünkü bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır’ dedik. Kendisine başarı dileklerimizi tekrarladık. Ve biliyorum ki; yalılar gidiyor, o oluyor, bu oluyor… O tür mevzularda da bilgi aldık. Hem çalışmalar hakkında bilgi aldık hem de kendisine karşı yapılan pek çok zorlamalar var, çıkarılan zorluklar var. İstanbul'a yapılan, yapılacak hizmetlerin engellenmesi pahasına çıkarılan zorluklar var. Onları konuştuk. Bilgilendik. Tekrar teşekkür ediyorum” yanıtını verdi.

Akşener’in İBB ziyareti, İYİ Parti Grup Odası’nda içilen çaylar eşliğinde yapılan sohbetle son buldu.