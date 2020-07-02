İYİ Parti'den Başkan Gökhan Yüksel'e ziyaret

Gerçekleşen ziyarette İYİ Parti Kartal İlçe Başkanı Fuat Onbaşılı'nın yanı sıra; İYİ Parti Kadın Kolları Başkanı Gülseren Maral ve İYİ Parti Kartal İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri yer aldı.

Başkan Gökhan Yüksel ile İYİ Parti Kartal İlçe Başkanı Fuat Onbaşılı bir süre sohbet ederek fikir alışverişinde bulundu. Başkan Gökhan Yüksel, kısa bir süre önce İYİ Parti Kartal İlçe Başkanlığı’na seçilen Fuat Onbaşı’yı tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi. Kartal Belediyesi'nin Koronavirüs (Covid-19) ile mücadeledeki etkin çalışmalarını takdirle takip ettiğini belirten Onbaşılı ise bu çalışmalara öncülük eden Başkan Gökhan Yüksel'i tebrik etti ve İYİ Parti Kartal İlçe Başkanlığı olarak üzerlerine düşen her türlü görevi yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Gökhan Yüksel de Millet İttifakı olarak Kartal'da büyük bir başarı ve ilerleme kaydettiklerini söyledi ve İYİ Parti Kartal İlçe Başkanı Fuat Onbaşılı ve ilçe yönetimine desteklerinden dolayı teşekkür etti.