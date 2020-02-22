İzmir Büyükşehir Belediyesi' Ege’nin iki yakasını bir araya getiriyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi “Mevsim Akdeniz Şiir Çeviri Atölyeleri” kapsamında Yunanistanlı ve Türkiyeli şairlerin katılımıyla bir kış buluşması düzenliyor. Portekiz Sinagogu’nda 23 Şubat Pazar günü saat 19:00’da yapılacak etkinlikte, Türkiyeli şairler İngilizce üzerinden Türkçeye çevirdikleri Yunanistanlı şairlerin şiirlerini ve Yunanistanlı şairler ise yine İngilizce üzerinden Yunancaya çevirdikleri Türkiyeli şairlerin şiirlerini okuyacak. Bu çeviriler onur konuğunun Yunanistan olacağı İzmir TÜYAP Kitap Fuarı için kitap olarak yayımlanacak.

Etkinlikle iki kültürün ortak yanlarının bir kez daha hatırlanması, iki toplum arasındaki dostluğun pekiştirilmesi, ortak çalışma alışkanlığının ve kalıcı işbirliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Çeviri atölyeleri İzmir’in aday olmak için çalışma yürüttüğü UNESCO Edebiyat Şehri ünvanı için de önem taşıyor.

Çeviriler Yunanistan’dan konuk şairler Panagiotis Longinidis, Georgia Triantafyllidou, Konstantina Korryvanti, Dimitris Petrou, Christos Koukis, İzmirli şairler Cem Uzungüneş, Tamer Gülbek, Gülce Başer, Erkan Karakiraz ve Erkut Tokman tarafından yapıldı.