İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçi de memur da mutlu !

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile belediyede yetkili olan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı Tüm Bel Sen İzmir 1 No'lu Şubesi arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, düzenlenen imza töreni ile tamamlandı. Memurlar, yeni sözleşmeyle birlikte 1 Mayıs işçi bayramında 750, Cumhuriyet Bayramı'nda 750 ve Kurban Bayramı'nda 1000 lira ikramiye alacak. Bu ikramiyelere maaş zamları da eklenince toplamda yüzde 65 ila 72 oranında zam yapılmış olacak. Geçtiğimiz günlerde de İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İZENERJİ bünyesindeki 5 bin 80 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalanmıştı. Bu sözleşmede de işçilere 920 TL ile 1080 TL arasında zam yapılmıştı.

Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan memurların örgütlü bulunduğu Tüm Bel Sen İzmir 1 No’lu Şube ile Büyükşehir arasında yürütülen ve 5 bin 740 memuru kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri (TİS), tamamlandı. Sözleşme, Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde düzenlenen törenle imzalandı. Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Büyükşehir Genel Sekreteri Buğra Gökçe, Tüm Bel Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt, şube yöneticileri ve memurlar katıldı. İmza töreninde konuşan Tunç Soyer, “Bugün burada alkışlarla güler yüzle birlikte olmak her şeye değer ve her şeyden güzel. İyi ki başkan olarak seçilmişiz ve sizlerle beraber bu yolculuğu sürdürüyoruz. Tek tek her birinizle gurur duyuyorum. Bugün birlikte yürüttüğümüz o çalışmada Türkiye´ye örnek olacak çalışmalar yapıldı. Sandık konularak tek tek sizlerin düşüncesini almak önemliydi” dedi. Konuşmasında hükümet ile memur sendikaları arasında sürdürülen sözleşmeye de değinen Soyer, “Ankara ve İzmir’e bakanlar aradaki büyük farkı görecekler. Biz başka bir şeyin mümkün olduğunu gösterdik. Omuz omuza daha iyi bir belediyenin kurulmasının mümkün olduğunu gösterdik. Örgütlü güç güçtür, örgütsüz güç güç değildir. Örgütlü güç olmanın tek sloganı `Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz´ diyebilmektir” dedi.

“BİZİM ÖRGÜTÜMÜZ TÜRK HALKIDIR”

Asıl işin bundan sonra başladığını vurgulayan Tunç Soyer, “Biz bütün İzmirliye `Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz´ dedirtmeliyiz. Bizim örgütümüz Türk milleti Türk halkıdır. Hep beraber bu sloganı haykırmayı diliyorum. Bizi ötekileştirme, ayrıştırma tuzaklarına inat, `kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz´ diyeceğiz. Bu toprakların bize bahşettiği zenginliklerle uyumlu bir hayatı kurabilelim. Bizim büyük zorunluluklarımız var, bizim mazeretimiz yok. Biz toz kondurmayacak şekilde o umudu büyütmek, başka bir İzmir ve Türkiye´nin mümkün olduğunu buradan göstermek zorundayız. Hep beraber mutlu bir hayat için bunu yapmak zorundayız. Bu daha başlangıç mücadeleye devam. İmzaladığımız sözleşmeye sonuna kadar sahip çıkacağız. Hiçbirinizin endişesi olmasın. Canla, başla, aşkla sahip çıkacağız” ifadelerini kullandı.

“ÜZERİMİZDE TARİHSEL BİR SORUMLULUK VAR”

Tüm Bel Sen Genel Başkanı Başkanı Erdal Bozkurt ise Ankara´da memurlara yönelik polis müdahalesini eleştirdi. Bozkurt, “Önemli olan gerçek, özgür toplu sözleşme masalarıdır. Meşru mücadele ile haklarımızı alacağız. Ücretler açısından yaşanan kriz, bizim talep ettiğimiz zam oranı abartılı gösterilse de aslında reel gerçeklik bu” dedi.

Şube Başkanı Anıl Kaçar da, şunları söyledi:

“Emekten, emekçiden yana tutum alan sevgili Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve bürokratlara teşekkür ediyoruz. Eksiği ile gediği ile yanlışı ile doğrusuyla ama sahici, yalan söylemeksizin tüm samimiyeti ile Büyükşehir emekçilerinin artık bir sendikası var. Sözleşmeyi tarihi kazanımlarla sonuçlandırdık ve bahçemizi, evimizin önünü güzelleştirdik. Lakin memleket mücadelesini atlamak, olmaz dostlar. Bugün memleket için üzerimizde tarihsel bir sorumluluk var”

3 İKRAMİYE VE ZAM

İmzalanan sözleşmeye göre personele 1 Mayıs İşçi ve Emek Bayramı’nda 750, Cumhuriyet Bayramı’nda 750 ve son olarak Kurban Bayramı’nda 1000 lira olmak üzere 2 bin 500 lira tutarında 3 ikramiye ilave ödeme yapılacak. Bu sözleşme ile en düşük memur maaşı da 4 bin 200 TL iken 4 bin 500 TL’ye yükselmiş olacak.

İzmir’deki çalışanları sevindiren bir diğer haberi de geçtiğimiz gün SÖZCÜ duyurmuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İZENERJİ bünyesindeki 5 bin 80 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalanmış ve bu sözleşmeye göre daha önce ortalama 2600 TL kazancı olan bir vatandaşın yeni zamla birlikte 3600 TL maaş alacağı açıklanmıştı. DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada zammı doğrulamıştı. Sarı yaptığı açıklamada, “Bu zamla birlikte ortalama her vatandaşa 920 TL ile 1080 TL arasında zam yapıldı. Vatandaşın ikramiyeleri de arttı” ifadelerini kullanmıştı.