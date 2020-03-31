İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden ailelere 16 milyon liralık yardım

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin her bayram öncesi İzmir’de dar gelirli 25 bin aileye verdiği nakit yardım konusunda yeni bir düzenlemeye gidildi. Koronavirüs krizi nedeniyle ailelerin zor durumda olduğunu dikkate alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Tunç Soyer’in talimatıyla 200’er liralık Ramazan ve Kurban Bayramı yardımlarını birleştirildi; yardımdan faydalanacak aile sayısı da 25 binden 40 bine çıkarıldı. Belediyenin veri tabanına kayıtlı 40 bin ailenin hesaplarına 6 Nisan 2020 tarihinden itibaren 400’er lira yatırılacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer var olan ekonomik krizin, koronavirüsün etkisiyle daha da derinleşip, özellikle günlük gelirle geçinenleri tam bir çaresizliğe ittiğini söyledi. Göreve geldiğinden bu yana sosyal belediyeciliği her zaman öncelik olarak gördüğünü söyleyen Tunç Soyer, “Tüm insanlık büyük bir sınavdan geçiyor. Biz de belediye olarak hem İzmirlilerin sağlığını korumak hem de günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Salgının derinleştirdiği ekonomik krizin aileleri etkileyeceğini çok önceden görüp, kurduğumuz dayanışma hattımızla 10 günde, 65 yaş üstü geliri olmayan aileler önce olmak kaydıyla 10 bin yardım paketi dağıttık. Bu hafta da 10 bin aileye yardım ulaştıracağız” dedi .

Günlük kazancıyla yaşamını sürdüren ancak bu süreçte gelirsiz kalan, işten çıkarılan ailelere destek için bu yıl dağıtacakları bayram yardımlarını birleştirip tarihi öne çektiklerini belirten Başkan Tunç Soyer, “Bu krizde gelirsiz kalan ailelerin çok zor durumda olduğun gözlüyorum. Bu nedenle nakdi yardım yaptığımız aile sayısını 25 binden 40 bine çıkardık. Bu ailelere bir nebze de olsa nefes aldırmayı hedefledik. Gün dayanışma günü. Herkesin elini taşın altına koyma zamanı” şeklinde konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi böylece, koronavirüs krizinde gıda yardımının yanı sıra 16 milyon lira tutarında nakdi yardımla İzmirlilere destek vermiş olacak.