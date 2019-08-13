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  4. 13 Ağustos 2019 14:20

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden huzurevine bayram ziyareti

İzmir Büyükşehir Belediyesi bu bayramda da toplumun bugünlere gelmesinde emeği olan yaşlıları unutmadı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden huzurevine bayram ziyareti
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İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri Kurban Bayramı'nda huzurevlerinde kalan yaşlıları ziyâret etti, bayram kutlamalarına katıldı. Ziyarete, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Serpil Keskin ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Buca Sosyal Yaşam Kampüsü bünyesinde kurduğu huzurevini ziyaret eden  Neptün Soyer, huzurevi sakinlerine mutlu bir bayram diledi. “Sizler yalnız değilsiniz, İzmir Büyükşehir Belediyesi her zaman yanınızda. Biz de her ihtiyaç duyduğunuzda sizlere desteğe hazırız” diyen Soyer, huzurevi sakinleriyle yemek yedi, sohbet etti.

izmir
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