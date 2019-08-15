İzmir için uluslararası işbirliği zamanı

İzmir’i katılımcı bir anlayış doğrultusunda yönetmeyi planlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’i yurt dışında bir marka haline getirebilmek için yabancı ülkelerin İzmir’deki temsilcileriyle bir araya geldi. 37 ülkenin temsilcilerinin ve emekli büyükelçilerin yer aldığı toplantı Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleştirildi. Toplantıda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Genel Sekreteri Dr. Buğra Gök çe, danışmanlar ve İzmir Büyükşehir Belediyesi AB ve Dış İlişkiler Komisyonu da hazır bulundu.

Akdeniz Fuarı geliyor

2015 Expo’dakine benzer bir heyecan taşıdığını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Temel hedefimiz İzmir’i kendi kabuğu içinde yaşayan bir kent olmaktan çıkarmak. O nedenle iki somut çalışmamız var birisi Akdeniz çanağıyla batı dünyası diğeri ipek yoluyla ulaşılan bir güzergâhın vazgeçilmez durak noktası olmak” şeklinde konuştu. Akdeniz çanağındaki ilk adımı altı kente gönderdikleri mektupla attıkları mı belirten Başkan Soyer, “Bu altı kent içinde Barselona, Marsilya, Venedik Selanik, İskenderiye ve Beyrut yer alıyor. Bu kentlerle işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz. Önümüzdeki yıl altı günlük, altı kentin katılacağı bir fuar yapmak istiyoruz. Sırayla her birinin fuara ev sahipliği yapmasını istiyoruz. Mesela o gün fuara İspanya ev sahipliği yapıyor ise, İspanyol müzikleriyle, gastronomisiyle her şeyiyle ispanyayı göreceğiz. Bunu sadece fuara sıkıştırmayacağız ve kente yayacağız. Sporda, müzikte, gastronomide bu altı kenti bir araya getirmek ve neler yapabileceğimizi görmek istiyoruz” diye konuştu.

İpek Yolu’nun önemi

Çin’in İpek Yolu için gerçekleştirdiği yatırıma dikkat çeken Başkan Tunç Soyer, “İzmir bu güzergahın vazgeçilmez noktalarından biri olabilir. Çin’le beraber ipek yolu üzerinden cazibe noktası olabilir. Aynı şekilde Avrupa Birliği İkinci Dünya Savaşı sonrasında lokomotif bir öncü yol üstlenmişse şimdi de Çin’de 20-30 yıl insanlığın önünde öncü bir güç olarak ilerleyecek. Bu yeni tablo da İzmir’in önemli bir yol üstelenmesi mümkün olabilir. Cervantes, Fransız, Alman kültür merkezleri açmışsak bir Konfüçyüs Enstitüsü ile Çin’in edebiyatını, görsel sanatlarını İzmirlilerle buluşturmak mümkün olabilir. Bu yeni tablonun içinde İzmir’in bir rol üstlenmesini sağlamak gibi hedeflerimiz var” dedi.

Şakir Fakılı - Emekli Büyükelçi

İzmir’in tanıtımının Akdeniz Avrupa eksenli yapılması çok mantıklı. Bu çerçevede tamamlanacak opera binasında bir Akdeniz opera festivali yapılabilir.

Fatih Çakmakoğlu - Fas Krallığı Fahri Konsolosu

İzmir’in çıkışının turizm kaynaklı olacağını düşünüyorum. İzmir en çok yaşanılmak istenen yer bunu iyi değerlendirmek lazım. Kordon’dan yürüyerek Kadifekale’ye çıkmak istiyorum. Yol üzerinde büyük bir müzeyle karşılaşmak istiyorum. Buralar sadece yürüyüş yolları ile daha cazip hale getirilebilir.

Enis Özsaruhan- Norveç Krallığı Fahri Konsolosu

Alsancak limanından gelen bir yol var. İzmir’in cazip hale gelmesi için insanların iş saatinden kalan zamanı iyi kullanması lazım. Mesela Gazi İlkokulu’nun arkasından Kadifekale’ye kadar olan aksı tamamen yaya yolu olarak düşünmeliyiz. Bu müthiş bir proje olabilir.

Valerio Giorgio- İtalya Konsolosu

Benden önce İzmir’de görev yapan İtalya konsolosları halen İzmir’e gelmeye devam ediyor. Ben de görevim bittikten sonra İzmir’e gelmeyi düşünüyorum. İzmir’i tanıyan geliyor ama tanımayanı nasıl çekeceğiz? Şehirlerde artık rekabet içerisindeler. Şehir belki de kendi doğasını takip etmek zorunda. İzmir’in en büyük çıkış noktası Akdeniz kimliği.

Kimler katıldı?

Emekli büyükelçiler, Federal Almanya Cumhuriyeti Başkonsolosu, İtalya Konsolosu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Muavin Konsolosu, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ateşesi, İngiltere Konsolosluğu Ticaret Müdürü, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilciliği, Bangladeş, Bosna Hersek, Fildişi Sahilleri, Güney Afrika, Makedonya, Malezya fahri başkonsolosları, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Belerus, Belçika, Brezilya, Danimarka Krallığı, Fas Krallığı, Filipinler, Finlandiya, Fransa, Gambiya, Hı rvatistan, İrlanda, İsrail, İsveç, İsviçre, Kolombiya Cumhuriyeti, Lüksemburg, Norveç Krallığı, Pakistan, Senegal Cumhuriyeti, Sırbistan Cumhuriyeti, Slovakya, Slovenya, Şili fahri konsolosları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi AB ve Dış İlişkiler Komisyonu.