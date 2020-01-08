İzmir üç yeni su kaynağına kavuşuyor

İzmir yeni su kaynaklarına kavuşuyor. Turizmle öne çıkan Çeşme Yarımadası ve kentin önemli tarım arazilerinin bulunduğu Ödemiş’te iki baraj ve bir göletin hizmete alınması için İzmir Büyükşehir Belediyesi gerekli çalışmaları tamamladı. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (İZSU) Devlet Su İşleri (DSİ) ile yapacağı protokollerin ardından Çeşme Yarımadası’ndaki Karareis Barajı ile Salman Göleti ve Ödemiş’teki Rahmanlar Barajı hizmete alınacak.

Karaburun ilçesi sınırlarındaki Karareis Barajı’nın yapımı tamamlandı. Baraj, Çeşme Yarımadası’na yılda 2,84 milyon metreküp içme suyu sağlayacak.

Yine Karaburun ilçesi sınırlarında yer alan Salman Göleti’nden de Çeşme Yarımadası’na yılda 1,05 milyon metreküp içme suyu verilmesi hedefleniyor. Bu barajın yapımı da tamamlandı.

Ödemiş’e yılda 9,36 milyon metreküp içme suyu temin edecek Rahmanlar Barajı ise aynı zamanda ilçedeki tarım arazilerine de su sağlayacak. Rahmanlar Barajı’nın yüzde 80’i tamamlandı.