İzmir'de cemevlerine resmen ibadethane statüsü

İzmir Büyükşehir Belediyesi, cemevlerinin ibadethane sayılması için geçtiğimiz ay çalışma başlattı. Öneri, aralık ayı meclis toplantısında hukuk ve imar komisyonlarına sevk edildi. AK Parti’nin her iki komisyonda bu öneriyi reddetmesine rağmen öneri CHP’li meclis üyelerinin oylarıyla komisyondandan geçerek meclis toplantısına gündeme alındı.

AK Parti grubu, belediye meclisinde cemevlerine statü tanınmasının plan tekniğine ve yönetmeliğe uygun olmadığını savundu. AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, oylamaya karşı çıkarak, “Biz Büyükşehir Belediye Meclisi olarak yasaların ve hukuğun bize çizdiği sınırlar içerisinde hareket etmek zorundayız. Bakanlıktan görüş soralım. Gelin bütün Meclis olarak bunu detaylıca tartışalım” diyerek konunun komisyona iade edilmesi talep etti.

SOYER NOKTAYI KOYDU

Başkan Tunç Soyer, AK Parti sıralarından itirazı reddederek, “Ben değil bir ay bir dakika daha hak olmadığını düşünüyorum. Cumhurbaşkanımız da demişti kanunilik her zaman hukukiliğe eşit değildir. Ben de böyle düşünüyorum. Bizim asıl temelimiz, hukuküliğin de temeli olan kamu vicdanıdır. Kamu vicdanının gereğini yerine getirmiş oluyoruz. Ben bunu bozacak herhangi bir kamu otoritesinin olduğunu düşünmüyorum” ifadelerini kullandı. Cemevlerinin imar planlarında ibadethane sayılması, oylamada AK Parti ve MHP'li üyelerin ret oylarına rağmen kabul edildi.