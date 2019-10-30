İzmir'de Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarında Unutulmaz Final

İzmir’de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle son buldu. Gece geç saatlere kadar süren ve sokaklara taşan Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, 350 metrelik dev Türk bayrağının, Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na kadar taşınmasıyla başladı. Fener alayına ise genci yaşlısı binlerce İzmirli katıldı. Görkemli fener alayına sokaklara taşan, balkonlarına çıkan İzmirlilerin ilgisi büyük oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu da çaldığı marşlarla Gündoğdu Meydanı'na kadar uzanan yürüyüşe eşlik etti.

Gündoğdu Meydanı'na toplanan İzmirliler, meydanda çalınan şarkılara eşlik etmeyi ihmal etmedi. İzmir Marşı hep birlikte söylendi, "Memleketim" şarkısına da İzmirliler hem sözle hem de cep telefonlarının ışıklarıyla eşlik etti.

Yeni Türkü ve Leman Sam Cumhuriyet için söyledi

İzmir'deki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının finalinde ise Yeni Türkü ve Leman Sam sahneye çıktı. Yeni Türkü'nün solisti Derya Köroğlu, "Selam olsun İzmir, selam olsun Cumhuriyetimize, en büyük bayram kutlu olsun" sözleriyle konseri başlattı. Yeni Türkü'nün sevilen şarkılarıyla başlayan konser Leman Sam ile devam etti. Leman Sam konseri sırasında Yeni Türkü'yü sahneye davet etti. Yeni Türkü ve Leman Sam İzmir Marşı'nı birlikte söyledi.