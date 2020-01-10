İzmir’de metro ve tramvay 2019’da 140 milyon yolcu taşıdı

İzmir’de metro yılda yaklaşık 100 milyon yolcu taşırken, iki ayrı hat halinde hizmet veren Konak ve Karşıyaka tramvayları ise 40 milyon kişinin ulaşım ihtiyacına yanıt verdi. Toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanan 11 milyon 65 yaş ve üstü İzmirli, ulaşımını metro ve tramvayla sağladı. 100 bin bisikletli yolcu da metro ve tramvayı kullandı.

Metro ve tramvayda bir günde taşınan yolcu sayısı ise 542 bini buldu. Belediyeden sosyal yardım alan ve 0-5 yaş arasında çocuğu bulunan ailelere, çocukla birlikte ayda 10 kez ücretsiz olarak toplu taşıma kullanma hakkı veren Çocuk İzmirim Kart uygulaması da 2019’un ikinci yarısında hayata geçirildi. Çocuk İzmirim kartı ile metro ve tramvayda seyahat eden yolcuların sayısı ilk beş ayda 3 bini geçti.