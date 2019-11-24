İzmir'de tarihi açılış

İzmir Büyükşehir Belediyesi Türkiye'ye örnek olacak bir çevre projesini daha hayata geçirdi. Çiğli’deki Harmandalı Düzenli Atık Depolama Alanı, çöpten elektrik enerjisinin üretildiği bir tesis haline geldi. Atıklardan ortaya çıkan metan gazını elektrik enerjisine dönüştüren 15 megavat kurulu güce sahip biyogaz tesisi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın katıldığı törenle hizmete alındı. Törene CHP Genel Başkan yardımcıları, İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Açılışta, Kemal Kılıçdaroğlu ve Tunç Soyer birlikte bir zeytin ağacı da dikti.

Tesisi övdü

Tören öncesi tesisi gezen ve bilgi alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açılış konuşmasında iki gündür "Belediye Başkanları Çalıştayı" için İzmir'de bulunduğunu, CHP'li belediye başkanlarının halka hizmet vermek için yarıştıklarını ve sonuçların oldukça başarılı olduğunu söyledi. "Bundan sonra daha da güzel sonuçlar elde edeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarıma 'Halka hizmet hakka hizmettir', 'Halka her türlü hizmeti götüreceksiniz' dedim. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan bu tesis güzel bir tesis. Yıllar yılı Çiğli'nin çektiği ızdırabı biliyorum. Çöptü; kokuydu bunlar sonlandı. Burası güzel bir kent ormanı olacak ve elektrik enerjisi elde edilecek. Bu projeyi başlatan Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Aziz Kocaoğlu'na en içten sevgilerimizi gönderelim. Şimdi Tunç Başkan bu projeyi aldı ve bitirdi. Yeni projelerle yola devam ediyor" diye konuştu.

Harmandalı ilk adım

İzmir’de atıktan enerji üretimi devrini başlattıklarını, çöpü, sorun olmaktan çıkarıp ekonomik ve ekolojik bir değere dönüştürdüklerini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, “İzmir bugün iftihar edeceği, gelecek nesillere bırakacağı bir tesise kavuştu. Harmandalı bir başlangıç, ilk adım. Atık konusunda kalıcı çözümler üretiyoruz. İzmir’i doğayla, diğer canlılarla, havayla, suyla iklimle barışık bir hayat süren insanların yaşadığı dünyanın örnek alacağı kentlerden biri yapmayı hedefliyoruz. Bu tesis iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir adım” dedi.

“İzmir’in yeni enerjisi hepimize iyi gelecek”

Kurulan ‘Biyogaz Tesisi’ ile yılda yaklaşık 80 milyon metreküp metan gazının bertaraf edileceğini, yılda yaklaşık 160 bin megavat saat elektrik enerjisi üretmeyi planladıklarını aktaran Başkan Soyer, “Bu miktar, 90 bin hanenin aylık enerji ihtiyacına tekabül ediyor. ‘İzmir’in yeni enerjisi’ hepimize iyi gelecek. Bu hem temiz bir enerji, hem dışa bağımlılığımızı azaltan ucuz bir enerji. Rehabilitasyonunu gerçekleştirdiğimiz bu alan, bir elektrik santraline ve yeşil alana dönüşüyor. Şimdiye kadar 25 bin metrekare alanın ağaçlandırma çalışmalarını tamamladık; 50 bin ağaç diktik. Artık Harmandalı’nda çöplerin yerini bitki örtüsü alıyor. Koku ve kirlilik sorunu bitiyor. Başta Çiğlili hemşehrilerim olmak üzere, tüm İzmir rahat nefes alacak” diye konuştu.

Başkan Soyer’den ikinci enerji tesisi müjdesi

Harmandalı’ndaki rehabilitasyon projesinin ikinci adımında sahada geri kazanılabilir atıkların değerlendirilip ekonomiye kazandırılacağı “Fiziksel Ayırma Tesisi” ile çöpü ayrıştırarak toplama alışkanlığı kazandırmak için ekolojik eğitim merkezi de kuracaklarını söyleyen Başkan Soyer, konuşmasını şöyle tamamladı: “Böylece çöp sorunlarımızın tüm ayaklarını birbirine bağlıyoruz ve atık konusunda kalıcı çözümler üretiyoruz. Biz tek bir tesisle yetinmek istemiyoruz. Bergama, Dikili, Kınık ve Aliağa ilçelerinde de atıktan enerji üretmek için şimdiden hazırlıklarımızı yapmaya başladık. Bu tesiste büyük emeği olan Aziz Kocaoğlu başkanımıza, bu değerli günde aramızda bulunduğu için Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na çok teşekkür ederim. Doğayla ve birbirimizle uyum içinde bir yaşamı esas alan yönetim anlayışımızın İzmir’den başlayarak ülkemizin tamamına ilham vereceğine inanıyorum”

Başkan Soyer'e teşekkür

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ise, "Belediye Başkanlığımızın 8. ayındayız. Sekiz ay içinde sekiz kez Çiğlimize gelen Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'e teşekkür ediyorum. 'Çiçek gibi İzmir' diyerek yola çıkan Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle eşgüdümlü mahalle temizliği yapıyoruz. 30 yıldır süregelen tartışmaya ve Çiğli'nin kanayan yarası olan çöp sorununa bugün nokta koyduk. Ben buna şahitlik etmekten büyük mutluluk duyuyorum" dedi.



Elektrik şebekeye iletiliyor

Tesiste, drenaj ve gaz toplama amacıyla yatay ve dikey, çeşitli kesitlerde 38 bin metre boru döşendi. Boru hatlarından pompa istasyonları ile tesiste kurulu 14 adet gaz motoruna iletilen metan gazı ile elektrik enerjisi üretiliyor ve elektrik şebekesine veriliyor.

90 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak

Harmandalı Biyogaz Tesisi’nde yıllık 80 milyon metreküp metan gazı bertaraf edilerek yılda yaklaşık 160 bin MWh elektrik enerjisi üretilecek.

Dört kişilik bir ailenin enerji tüketim miktarları (Elektrik Mühendisleri Odası verilerine göre) göz önüne alındığında 90 bin hanenin (TÜİK verileri baz alındığında) enerji ihtiyacı kadar elektrik üretilebilecek.

Çöp döküm sahası ağaçlandırılıyor

“Harmandalı Atık Depolama Sahasının Rehabilitasyonu” çalışmaları tamamlandığında Harmandalı'nda çöplerin yerini yemyeşil bir bitki örtüsü alacak. Sahanın depolamaya kapatılan kısımları rehabilite edilerek ağaçlandırma ve bitkilendirme çalışmaları ile İzmir 90 hektarlık yemyeşil bir vadi kazanacak.

Rehabilitasyon sürecinin ilk etabı kapsamında 32 bin m² alanın bitkilendirme-ağaçlandırma çalışmaları tamamlandı. Alana 30 bin adet bitki (Kazayağı, Katırtırnağı), 20 bin adet ağaç (Yalancı Akasya, Akdeniz Servisi, Erguvan, Akçaağaç) dikildi. Ayrıca 3 ton yulaf tohumu kullanıldı.

Ayrıca sahada rehabilitasyon çalışmaları kapsamında çöp sızıntı sularını tahliye etmek üzere, yağmur suyu toplama ve drenaj sistemi yapılıyor, arazi teraslanıp sıkıştırılıyor, yeniden şekillendiriliyor. Peyzaj kotuna göre tesfiye ediliyor ve üst örtü ile geçirimsiz tabaka sağlanıyor.

"Fiziki Ayırma Tesisi" ile atıklar geri dönüşüme gidecek

Yine rehabilitasyon projesi kapsamında ilerleyen süreçte “Fiziksel Ayırma Tesisi” kurularak, sıfır atık projesine uygun bir çalışma yapılacak. Böylelikle biyogaz tesisinin enerji verimliliği de artacak. Geri kazanılabilir atıklar değerlendirilerek ekonomiye kazandırılacak. Daha temiz ve daha sağlıklı bir çevre ile birlikte ülke ekonomisine büyük yarar sağlanacak. Atığın içerisinde bulunan plastik poşetler ve benzeri uçuşan maddeler de fiziksel ayırma tesisinde ayrıştırılacağı için katı atık sahasının çevresi ve Harmandalı bölgesinin daha temiz olması sağlanacak.