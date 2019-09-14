İzmir’in 5 yıllık yeni yol haritası oy birliği ile kabul edildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Eylül ayı olağan meclis toplantısının üçüncü oturumu Başkan Tunç Soyer’in idaresinde gerçekleşti. Oturumlarda İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT ve İZSU’nun stratejik planları oy birliğiyle kabul edildi.

2020-2024 yıllarını kapsayan stratejik plan görüşmeleri İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis’inde gerçekleşti. Takiben gerçekleşen İZSU Genel Kurulu’nda da ESHOT ve İZSU için hazırlanan beş yıllık planlar birlikte değerlendirildi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkan Vekili Mustafa Özuslu plan hakkında bilgiler verdi. Daha sonra söz alan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Grup Başkan Vekili Özgür Hızal da görüşlerini sundu. Planlar Meclis üyelerinin de öneri ve katkılarıyla son halini aldı ve oy birliği ile kabul edildi. Böylece İzmir’in yeni stratejik planı Büyükşehir Meclisi’nden ilk defa oybirliği ile geçmiş oldu. İzmir’in yeni yol haritası niteliğinde olan stratejik plan altı stratejik amaç ve 27 hedeften oluşuyor.

Çok kapsamlı bir plan oldu

Başkan Soyer, “Bu planın oy birliğiyle geçmesi için Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu’na teşekkür ediyorum. Türkiye’de en yüksek katılımla gerçekleşen stratejik planı oyladık bugün. Aylar öncesinden bu adımları attık. Saatler süren toplantılar yaptık. Senkronize etmeye çalıştık. İzmir’deki üniversitelerin rektörüyle bir araya geldik. TMMOB’a bağlı odalarla, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldik. Çok geniş katılımlı bir plan ortaya çıkacak. Bununla da iftihar ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Kemeraltı İzmir’i dünya markası yapacak

Başkan Soyer, “Kemeraltı aslında bu şehrin mücevheridir! Kemeraltı bu şehrin en büyük hazinesidir. Stratejik planda çok kısa geçildi ama arka planı bilmek lazım. Konak Pier’den başlayarak Saat Kulesi, Havra Sokak’tan Agora, İkiçeşmelik, amfi tiyatrodan Kadifekale’ye kadar güzergah çizeceğiz. Önümüzdeki beş yıl içinde en çok yapmayı hedeflediğimiz şey Pier’den Kadifekale’ye olan güzergahı pırıl pırıl hale getirmektir” açıklamasını yaptı.

Ankara toplantısını anlatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın düzenlediği Büyükşehir Belediye başkanları toplantısına katılmasına değinen Başkan Soyer, Ankara zirvesinin detaylarına dair bilgi verdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Niyetlerimizi biliyoruz. Hepimizin niyetleri iyi. Arkasından sağından solundan bir anlam çıkararak birbirimizi üzmeyelim. Cumhurbaşkanımızla yaptığımız toplantıda kimse kimseyi incitecek cümle kullanmadı. 30 Büyükşehir belediye başkanı bir yanda oturdu. Ortada cumhurbaşkanımız, karşımızda da bütün kabine yer aldı. Olağanüstü güzel bir iletişim kurduk. Tek tek taleplerimizi ilettik. Hangi bakanlıkta hangi işimiz bekliyor söyleme fırsatı bulduk. Tek tek cevaplar verildi. Bu devam ederse, bu güzel iletişim dili sürdürülebilirse bundan Türkiye, İzmir faydalanır. Bizim İzmirliye örnek olmamız l azım. Çünkü insanlar bizi örnek alıyorlar. Bu son derece önemli. Biz sadece İzmir’in gayri safi milli hasılasını değil gayri safi mutluluk hasılasını da yükselteceğiz. Tüm İzmirlilerin bu kentte yaşamaktan gurur duyacağı bir İzmir olacak. Bu plan onun planıdır” ifadelerini kullandı.

ESHOT’un yeni Genel Müdürü Erhan Bey

Toplantıda, Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer’in kararıyla ESHOT Genel Müdürlüğüne Erhan Bey’in atandığı yönündeki bilgi meclis üyelerine sunuldu.