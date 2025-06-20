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Jeopark Belediyeler Birliği’nin yeni başkanı Besim Dutlulu oldu

Jeopark Belediyeler Birliği’nin yeni başkanı Besim Dutlulu oldu
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Jeopark Belediyeler Birliği, Haziran Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı, Jeopark Belediyeler Birliği Başkanvekili ve Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu’nun başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, geçirdiği elim kaza sonucu hayatını kaybeden Başkan Ferdi Zeyrek’in yerine, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Jeopark Belediyeler Birliği Başkanlığı’na seçildi.

Toplantı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda düzenlendi. Jeopark Belediyeler Birliği Başkanvekili ve Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu’nun başkanlığındaki toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Jeopark Belediyeler Birliği Birlik Müdürü Ali Kılıç ile meclis üyeleri katıldı. Merhum Başkan Zeyrek anısına yapılan bir dakikalık saygı duruşunun ardından, gündemdeki tek madde olan başkan seçimi gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Jeopark Belediyeler Birliği Başkanlığı’na seçildi.

 

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Etiketler manisa manisa büyükşehir belediyesi Besim Dutlulu
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