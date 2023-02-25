Kaaned sahne adını kullanan Kaan Öztürk kimdir? Nereli kaç yaşında?

Kaaned kimdir? Son günlerde adından söz ettiren Kaan Öztürk’ün biyografisi haberimizde.

Kaaned mahlası ile bilinen sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Kaan Öztürk 17 Ağustos 2001’de Tekirdağ'da dünyaya gelmiştir.

Kaaned Aslan burcudur. Tekirdağ Namık Kemal Lisesinden mezun olduktan sonra Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde öğrenim hayatına devam eden Kaaned bölümüne bir süre ara vererek sosyal medya ve müzik sektörüne tam anlamıyla yönelmiştir. İstanbul’da yaşamaktadır. 2013 yılında sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya başlayıp 23 Nisan 2021 tarihinde ilk şarkısını yayınladı. Çıkardığı parçalar spotify, youtube, apple music, deezer ve tüm dijital platformlarda yayınlanmıştır.

Kaaned isminin anlamı ise 2012 yılında sanatçının ilk kez sosyal medyaya bu isimle girmesinden ve Kaan’ın geçmiş zamanı anlamını andırmasından gelmektedir.

Günümüz itibariyle Instagram sayfasındaki takipçi sayısı 200 bin civarındadır. Ürettiği güncel şarkılar ve eğlenceli içerik paylaşımları ile her geçen gün takipçi sayısını arttırmaktadır.

https://www.instagram.com/kaaned/