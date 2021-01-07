Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan geçmiş olsun ziyareti

Boğaziçi Üniversitesi'ne yeni atanan rektörle ilgili protestoya katılanlara yönelik gözaltılarda, İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Yeldeğirmeni (Rasimpaşa) Mahallesi'nin muhtarı Sultan Aksu Kütük'ün evi basıldı. Aksu’nun muhtar olmasının anlaşılmasının ardından, polisler özür dileyerek evden ayrıldı. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Rasimpaşa Muhtarı Sultan Aksu Kütük’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Sabah 06.00 sularında eşi ve çocuğu ile kaldığı eve gerçekleşen baskınla ilgili yaşadığı şoku anlatan Aksu, en büyük üzüntüsünün 7 yaşındaki kızının olanlara tanık olması olduğunu ifade etti. Ziyaret sırasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Sultan Aksu’yu telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Aksu’nun yaşadığı mağduriyetten duyduğu üzüntüyü dile getirerek, muhtarların yanında olduklarını belirtti.