Kadıköy Belediyesi Eccar Yönetim Kurulu'na seçildi

Avrupa Irkçılık Karşıtı Kentler Ağı – ECCAR’ın Fransa’da gerçekleşen Genel Kurulu’nda, Kadıköy Belediyesi oy birliğiyle Yönetim Kurulu’na seçildi.

Kadıköy Belediyesi, UNESCO tarafından kentlerin ırkçılık, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığı ile mücadele politikalarını iyileştirmek amacıyla kurulan Avrupa Irkçılık Karşıtı Kentler Ağı’na 2019 yılında katılmıştı. Kadıköy Belediyesi ECCAR’ın Fransa’da düzenlenen genel kurulunda yapılan seçimde oy birliğiyle 4 yıllığına yönetim kuruluna seçildi. Fransa’da bulunan ve dün genel kurulda konuşma yapan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, bu karardan duyduğu memnuniyeti şu sözleriyle ifade etti:

“Kadıköy Belediyesi olarak, her türlü ırkçılık, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığı ile mücadelede beraber yol yürümekten onur duyduğumuz Avrupa Irkçılık Karşıtı Kentler Ağı’nın bugün yönetim kurulu üyeliğine oy birliği ile seçildik. Dünyaya benzer yerlerden baktığımız ve benzer değer yargılarına sahip olduğumuz kurumları birleştiren ve bir araya getiren ECCAR’ın yönetim kuruluna seçilmiş olmaktan dolayı memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. 2019’da bu ağa katılarak, ırkçılıkla mücadelede ürettiğimiz yaratıcı çözümleri ve bu konuda geliştirdiğimiz projelerimizi uluslararası standartlara taşımayı ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmayı hedeflediğimiz bu yolda bu ağa katkı sağlamaya devam edeceğiz.”

Avrupa Irkçılık Karşıtı Kentler Ağı (ECCAR), UNESCO tarafından 2004 yılında kentlerin ırkçılık, ayrımcılık ve zenofobi (yabancı düşmanlığı) ile mücadele politikalarını iyileştirmek amacıyla şehirlerin tecrübelerini paylaştığı bir ağ oluşturmak üzere kuruldu. ECCAR, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Kültürlerarası Aksiyon İçin Birlik (UNITED), Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı (European Union Agency for Fundamental Rights-FRA) gibi çeşitli uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışmalar yürütüyor. Ağ, şehir hayatında ayrımcılığa uğrayan grupların yerel yönetimler tarafından güçlendirilmesini ve şehirlerin birbirlerinin tecrübelerinden faydalanmalarını amaçlıyor.