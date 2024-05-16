Kadıköy Belediyesi, Fener Köşkü Hamamı için restorasyon çalışmalarına başladı

Kadıköy Belediyesi, Fenerbahçe Parkı’nda bulunan Osmanlı dönemine ait olduğu bilinen yaklaşık 600 yıllık Fener Köşkü Hamamı’nın restorasyonu için çalışmalara başladı. İstanbul 5 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından onaylanan proje kapsamında tarihi hamamın yenilenmesi ve yeniden turizme kazandırılması hedefleniyor.

Kadıköy; Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait birçok tarihi ve kültürel mirasa ev sahipliği yapan, İstanbul'un kültürel varlıklar bakımından en zengin ilçelerinden biri. Köşkleri, sarayları, çeşmeleri, hamamlarıyla yüzlerce yıllık tarihin izlerini taşıyan Kadıköy, aynı zamanda geçmişten bugüne bilim, sanat, spor, siyaset gibi birçok alanda öncü isimlerin ve kurumların da yaşadığı yer olarak biliniyor.

Kadıköy Belediyesi de kentin kültürel ve tarihi mirasını koruyarak geleceğe taşımak için önemli bir projeye başladıklarını duyurdu. Belediye, 1. ve 2. derece doğal sit alanı statüsündeki Fenerbahçe Parkı’nda yer alan ve 15-16. yüzyıllarda inşa edildiği tahmin edilen Fener Köşkü Hamamı’nın restorasyonu için kolları sıvadı. Fenerbahçe Parkı’nın içinde bir bölümü ayakta olan tarihi hamamın, kaybolmaya yüz tutan bölümlerinin ortaya çıkarılması ve aslına uygun olarak yeniden inşa edilmesi için çalışmalar başladı. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı da kazı çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

İstanbul 5 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından onaylanan proje kapsamında tarihi hamamın önce restütisyon çalışmaları tamamlanacak daha sonra ise restorasyon projesine geçilecek. Fener Köşkü Hamamı’nda başlatılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Kadıköy Belediyesi Ar-Ge biriminden Mimar Elif Öztürk, “Kadıköy Belediyesi olarak kültürel mirasın ve eski eserlerin korunmasıyla ilgili eylem planımız çerçevesinde restorasyon ve uygulama çalışmalarımız devam ediyor. Şu an Fenerbahçe Parkı’nda Fener Köşkü Hamamı’nın röleve, restütisyon ve restorasyon projelerini ve uygulamasını yapıyoruz. 5 numaralı Koruma Kurulu tarafından röleve projeleri onaylandı. Arkeolojik denetimlerle kazı çalışmaları yapılıyor. Kazı çalışmalarının ardından tekrar restorasyonu hazırlanarak uygulamasını yapmayı planlıyoruz” dedi.

Fener Köşkü Hamamı restütisyon ve restorasyon projesinin yürütücülerinden Mimar Didem Sunan da hamamın tarihi ve bugünkü çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi: “Burada Bizans döneminden beri imparatorların kullandığı saraylar ve yapılar olduğunu biliyoruz. İmparator Justinianus, burada eşi Theodora için yazlık bir saray yaptırıyor ve burada denize giriyorlar. Osmanlı Dönemi’nde de burada iki tane saray, bir tane hamam, bir tane bostancı neferleri koğuşu, bir mescit ve servis binaları olduğunu biliyoruz. 1963 yılında Sedat Hakkı Eldem burada bir kazı çalışması yapıyor. Onun hazırladığı bir restitüsyon planı var. Bu plana göre günlük kullanılan bir köşk mevcut burada. Hamam da bugün aslında ılıklık, bir halvet hücresi ve bir helâ olarak 4 hacim olarak ayakta. Ama aslında bu hamamın bir soyunmalık kısmı olduğunu biliyoruz. İşte esasında biz bu kazıyı o soyunmalık kısmını ortaya çıkarmak, onun tam izlerini bulmak üzere yapıyoruz”