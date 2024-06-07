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Kadıköy Belediyesi, İsrail şehri ile kardeşlik protokolünü sonlandırdı

Kadıköy Belediyesi, İsrail şehri ile kardeşlik protokolünü sonlandırdı
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Kadıköy Belediye Meclisi, İsrail’in Petah-Tikva şehri ile yapılan kardeş şehir protokolünü sonlandırdı.

Kadıköy Belediye Meclisi, Haziran ayının 1. birleşiminin 1 maddesini görüşmek üzere toplandı. Grup sözcülerinin gündem konuşmalarını yaptığı toplantıda, İsrail’in Petah-Tikva şehri ile yapılan kardeş şehir protokolününün sonlandırma kararı görüşüldü.

Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Müdürlüğü tarafından meclise gönderilen teklif yazısında 2007 yılında Meclis Kararı ile kardeş şehir protokolü yapılan İsrail - Tel Aviv Petah Tikva Belediyesi Kardeş Kent ilişkisinin yaşanan olumsuz gelişmeler nedeniyle yeniden değerlendirilmesi talep edildi.

Kadıköy Belediye Meclisi “kardeş şehir” protokolünün sonlandırılmasına oy birliği ile karar verdi.

Etiketler kadıköy kadıköy belediyesi Mesut Kösedağı
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