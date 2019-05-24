Kadıköy Belediyesi Yaz Spor Okulu kayıtları başldı

Çocuklar Kadıköy Belediyesi’nin hazırladığı "Yaz Spor Okulu" programıyla sporla iç içe bir tatil dönemi yaşayacaklar.

Programda çocuklar basketbol, futbol, voleybol, tenis, yüzme, jimnastik gibi birçok spor aktivitesinin yanı sıra Zumba dersleriyle eğlenecek, satranç ve eğitsel aktivite dersleriyle öğrenecekler.

7 – 16 yaş arası genç ve çocukların katılımına açık olan program Kalamış Spor Merkezi, Selamiçeşme Özgürlük Parkı Spor Merkezi ve Koşuyolu Parkı Spor Merkez’inde gerçekleşecek. Program kayıtları 27 Mayıs’ta başlayacak. Kadıköy Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden öncelikle ön kayıt yapılması gerekiyor. Kesin kayıtlar için ise ilgili evraklarla birlikte programın yapılacağı merkezlere bizzat başvuru ile kayıtlar tamamlanıyor.

PROGRAM 3 DÖNEM OLARAK HAZIRLANDI

Kadıköy Belediyesi Yaz Spor Okulları bu yıl da 3 dönem şeklinde yapılacak. 17 Haziran’da ilk dönemi başlayacak program 12 Temmuz’da sona erecek. 16 Temmuz – 9 Ağustos arasında ikinci dönem ve 19 Ağustos – 13 Eylül arasında da üçüncü dönemin programı gerçekleşecek. Programdan daha çok çocuğun yararlanabilmesi için her bir çocuğun en fazla iki döneme katılımı mümkün olacak.