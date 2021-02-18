Kadıköy Belediyesi'ndeki grev sona erdi

Kadıköy Belediyesi konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada şöyle denildi: Kadıköy Belediyesi ve DİSK Genel-İş Sendikası arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, Genel-İş Sendikası Genel Merkezi ile yapılan anlaşma ile sona ermiştir. İmzalanan sözleşmeyle, Kadıköy Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı, ikramiyeler ve yıllık ödenen sosyal yardımlar hariç; aylık net 5 bin 275 TL olarak belirlenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

