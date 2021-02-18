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  4. 18 Şubat 2021 13:43

Kadıköy Belediyesi'ndeki grev sona erdi

Kadıköy Belediyesi ve DİSK Genel-İş Sendikası arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, Genel-İş Sendikası Genel Merkezi ile yapılan anlaşma ile sona erdi.

Kadıköy Belediyesi'ndeki grev sona erdi
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Kadıköy Belediyesi konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada şöyle denildi: Kadıköy Belediyesi ve DİSK Genel-İş Sendikası arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, Genel-İş Sendikası Genel Merkezi ile yapılan anlaşma ile sona ermiştir. İmzalanan sözleşmeyle, Kadıköy Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı, ikramiyeler ve yıllık ödenen sosyal yardımlar hariç; aylık net 5 bin 275 TL olarak belirlenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.
 

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