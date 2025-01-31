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Kadıköy Belediyesi'nden deprem tatbikatı

Kadıköy Belediyesi'nden deprem tatbikatı
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Türkiye’yi yasa boğan 6 Şubat 2023 Maraş Depremlerinin ikinci yılına girerken, Kadıköy Belediyesi ilçede önemli bir deprem tatbikatı düzenleyecek. Tatbikat, 4 Şubat Salı günü saat 13.30'da başlayacak ve yaklaşık 4 saat sürecek.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümüne yaklaşırken Kadıköy Belediyesi ilçede deprem tatbikatı düzenleyecek. Tatbikatta, 4 Şubat Salı Saat 13.30'da meydana geldiği varsayılan depreme müdahale edilecek. Kadıköy Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü Afet Yönetim Bürosu koordinasyonuyla hazırlanan tatbikat, İlçe AFAD Kriz Merkezinde masabaşı, Zühtüpaşa mahallesinde kentsel dönüşüm için yıkılacak olan bir binanın amacına uygun şekilde yıkılması ile de enkaza müdahale şeklinde olacak.

Kadıköy İlçesi Afet Müdahale Planı kapsamında Kadıköy ilçesindeki tüm görevli kurumların katılımı ile gerçekleştirilecek olan tatbikat, Kadıköy Kaymakamı Muhittin Pamuk ve Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı yönetiminde olacak. Aynı zamanda Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı BAK-Kadıköy tarafından eğitimleri gerçekleştirilen Kadıköy Afet Gönüllüleri mahallelerinde bulunan muhtarlar koordinasyonunda senaryo gereği hasar tespit, açık kapalı yol bilgisi gibi bilgileri İlçe AFAD Merkezi ile paylaşacak ve tatbikata dahil olacak.

Zühtüpaşa Mahallesinde olacak enkaza müdahale tatbikatı ise, İstanbul AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü gözetiminde Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı (BAK-Kadıköy), İstanbul İtfaiyesi Anadolu Yakası Arama Kurtarma Takımı ile Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi (MAG-AME) ve Marmara Üniversitesi Arama Kurtarma Takımı (MÜSAR)’nın katılımları ile gerçekleşecek. Müdahale tatbikatına katılım sağlayacak tüm ekipler senaryo gereği oluşturulan ve enkaza yerleştirilen kazazedelerin yerlerini bilmeyecek ve bu sayede gerçeğe yakın bir operasyon olacak.

Deprem Tatbikatının Enkaz Müdahalesi

Tarih: 04 Şubat Salı

Saat: 15.30

Adres: Hasan Kamil Sporel sokak. No: 6 Zühtüpaşa-Kadıköy 

Etiketler kadıköy kadıköy belediyesi Mesut Kösedağı
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