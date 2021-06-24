Kadıköy Belediyesi'nden Kalamış sahili için özel kampanya

Kalamış Yat Limanı’nın ardından Kalamış Yelken Kulübü için de özelleştirme kararı alınması üzerine Kadıköy Belediyesi “Çünkü Kalamış’ın Geleceği Bizimle Güzel” sloganlıyla kampanya başlattı.

Fenerbahçe Adası’nda bulunan Fenerbahçe Yat Limanı için 10 yıl önce başlatılan özelleştirme süreci devam ederken, 12 Mayıs 2021 tarihinde Resmi Gazete’de aynı yere ilişkin bir özelleştirme kararı daha yayınlandı. Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yine Fenerbahçe Adası’nda bulunan 3 dönümlük Kalamış Yelken Kulübü’nün arsasının 31 Mayıs 2025 tarihine kadar özelleştirileceği duyuruldu. Alınan özelleştirme kararına sert tepki gösteren Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Kimse buraya ‘çökmesin’ diye, Kadıköy Belediyesi olarak yeşil alanı korumak şartıyla biz talibiz.” açıklamasında bulunarak sürecin takipçisi olacağını duyurmuştu. Odabaşı’na siyasetçiler, belediye başkanları, gazeteciler, sanatçılar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar da hem alanlarda hem de sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşım zinciriyle destekte bulunmuştu. 7 Haziran tarihli Kadıköy Belediye Meclis toplantısında da, ihale teknik şartnamesini almak, bunun için teminat ödemesi yapmak ve ihaleye katılmak için Başkan Odabaşı’na oy birliğiyle yetki verilmiş ve konuya ilişkin süreç başlatılmıştı.

BURASI BİSİM YUVAMIZ, BURASI BİZİM SAHİLİMİZ

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, sosyal medya hesaplarından yaptığı video paylaşımıyla “Kalamış Sahili Bizimle Güzel” diyerek, bir kampanya başlattıklarını duyurdu. Kampanya çerçevesinde, açık hava mecralarında “Kalamış’ı Betona Teslim Etmiyoruz; Çünkü Kalamış’ın Geleceği Bizimle Güzel” sloganıyla sergilenen görsellerle farkındalık oluşturulacak ve kamuoyunun hafızası canlı tutulacak. Başkan Odabaşı kampanya için Kalamış Parkı’nda yaptığı açıklamasında, Kadıköylüleri yuvalarına sahip çıkmaya davet ederek “Burası bizim yuvamız, burası bizim sahilimiz.” dedi.

TÜM KADIKÖYLÜLERİ YUVALARINA SAHİP ÇIKMAYA DAVET EDİYORUM

Odabaşı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kalamış sahili, çok uzun yıllardır Kadıköy’e ait, Kadıköylüler’e ait. Şimdi bu sahili kendi halkına kapatmak, özelleştirmek istiyorlar. Her bir metrekaresini bir başkasına pazarlamak istiyorlar. Halkın kaybetmesini umursamıyorlar. Burası Kalamış. Hepimizin özgürce nefes aldığı, tazelendiği, denizin yeşille bir araya geldiği bizim Kalamış sahilimiz. Ve biz bugün diyoruz ki, Kalamış sahili mavidir, yeşildir; gri ve beton değil. Kalamış sahili halkındır, başkasının değil. Talancının, rantçının hiç değil. Biz Kalamış sahilinin sahibi olan halkız. Bize ait olan bu güzel alanı kaybetmeye karşı çıkıyoruz. Denizimiz ölüyor, sahillerimiz betonlaşıyor. Gözü dönmüş, delirmiş halde kapıldıkları para hırsı, yaşamımızı elimizden alıyor. Ancak bilimkurgu-korku filmlerinde olur dediğimiz olaylar artık gündelik hayatımızın içinde yaşanıyor. Bu insanlara, bu hırsa, bu deliliğe izin vermiyoruz. Burası bizim yuvamız, burası bizim sahilimiz. Tüm Kadıköylüleri yuvalarına sahip çıkmaya davet ediyorum. Biz buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz. Betona hayır. Kalamış Sahili Bizimle Güzel!”