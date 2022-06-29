Kadıköy Belediyesi'nden sanatseverlere müjde: Kalamış Yaz Festivali başlıyor

Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği Kalamış Yaz Festivali izleyicisiyle buluşmaya hazır. Festival 1 Temmuz’da müzisyen Nazan Öncel konseri ile Kalamış Atatürk Parkı’nda açılışını yapacak.

Kadıköy Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediği ve sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Kalamış Yaz Festivali bu yıl da film gösterimleri ve konserlerle dolu programıyla izleyicisiyle buluşuyor. Kent içi hareketliliğin ve kültür sanat buluşmalarının odak noktası olan Kadıköy’de 51 gün boyunca sürecek festivalde 34 konser, 17 film gösterimi yer alıyor. Büyüleyici atmosferiyle izleyicisini karşılayacak festival 1 Temmuz – 30 Ağustos tarihleri arasında saat 21.00’de Kalamış Atatürk Parkı’nda gerçekleşecek.

Festival 1 Temmuz saat 21.00’de Türk Pop Müziği’nin usta isimlerinden Nazan Öncel’in sahnesiyle konser programının açılışını yapacak. Festivalin film programı ise 3 Temmuz saat 22.00’de Charlie Chaplin’in “Sirk” filmi ile başlayacak. Chaplin’in 1928 yapımı filmine Şef Orçun Orçunsel yönetimindeki Avrasya Flarmoni Orkestrası canlı orkestra müziği ile eşlik edecek.

BAŞKAN ODABAŞI’NDAN DAVET

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı festivale herkesi davet ederek şunları söyledi: “Kalamış Yaz Festivali boyunca konser ve film gösterimlerinin yanı sıra düzenlenecek çeşitli spor aktivitelerine de katılabilecek hep birlikte açık havada maç izlemenin tadını çıkartabileceğiz. 30 Ağustos Zafer Bayramı’na kadar iki ay boyunca toplam 34 konser ve 17 film sanatseverlerle buluşacak. Herkesi yaz mevsiminin ve Kalamış Yaz Festivali’nin tadını çıkartmaya Kalamış Atatürk Parkı’na bekliyoruz.” dedi.

GÖRKEMLİ SAHNEDE DUAYEN SANATÇILAR

Festivalin +1’in katkılarıyla düzenlenen müzik ayağında sürpriz isimlerin yanı sıra klasik müzik, caz ve popüler müziğin duayen isimleri ışık, ses ve görsel içeriğiyle hazırlanmış görkemli sahnede izleyicileriyle buluşuyor. Caz Müzik akşamları Polonyalı grup Immortal Onion konseri ile 4 Temmuz Pazartesi, Klasik Müzik akşamları ise film müziklerini seslendiren Open String Session ile 5 Temmuz Salı günü açılışını yapacak. Festivalin müzik ayağı rock world, elektronik müzik, hip – hop ve popüler müzikten oluşan zengin bir içeriğe sahip. Festivalin uluslararası misafirleri ise İspanya’dan Luis Reyes ve Isaac Friedhoff piyano resitali ile, Arizona’dan şarkıcı ve gitarist Sergio Mendoza tarafından kurulan Latin müzik grubu Orkestra Mendoza Tucson ile müzikseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatacaklar.

YILDIZLAR ALTINDA SİNEMA

Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi’nin bir birinden eşsiz seçkisinden oluşan gösterimler 3 Temmuz’da orkestra eşliğinde Chaplin gösterimiyle başlıyor. Charlie Chaplin’in 1928 yapımı sessiz klasiklerinden Sirk filmine Şef Orçun Orçunsel yönetimindeki Avrasya Filarmoni Orkestrası, Chaplin imzalı film müzikleriyle eşlik edecek. Kurukahveci Mehmet Efendi’nin katkılarıyla 30 Ağustos’a kadar sürecek film gösterimleri kapsamında, 17 film izleyiciyle buluşacak. Yıldızlar Altında Sinema programında E.T.’den Cazcı Kardeşlere, Altın Ayı ödüllü Alcarrasda’dan Arabesk ve Selamsız Bandosu’na birçok kült film açık havada izleyicisiyle buluşacak.

İki ay boyunca 51 etkinliğe ev sahipliği yapacak olan Kalamış Yaz Festivali 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel sürpriz bir sanatçının konseriyle son bulacak.

Festivale katılım, alanın düzeninin sağlanabilmesi için biletli olacak. Biletler Mobilet üzerinden dileyen 10 TL ödeyerek, dileyen de sokak hayvanlarına veya yeni doğan paketine yardım yaparak temin edebilir. Kalamış Atatürk Parkı’nda 1 Temmuz – 30 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Kalamış Yaz Festivali’nin ayrıntılı programına Kadıköy Belediyesi’nin internet sayfasından ulaşılabilir.