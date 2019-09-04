Kadıköy Belediyesi'nden ''yapay zeka'' atölyesi

İDEA Kadıköy ile TMMOB İstanbul Bilgisayar Mühendisleri Odası işbirliğiyle düzenlenen atölyeye, Şanlıurfa Harran Üniversitesi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi gibi yurdun dört bir yanında okuyan 26 bilgisayar mühendisliği öğrencisi katıldı. Bilgisayar mühendisliği bölümü 3 ve 4. sınıf öğrencileri “Yapay Zeka Yaz Atölyesi” programını “Veri Madenciliği – Makine Öğrenmesi – Derin Öğrenme” başlığıyla tamamladı.

Program öğrencilerin mesleki örgütlenme hakkında bilgi edinmesi, meslek etiğine dair tartışmalardan haberdar olması, farklı sektörlerde çalışan mühendislerin tecrübelerinden faydalanması ve mühendislik çalışma alanlarını gözlemleyebilme alışkanlığı edinmesini amaçlıyor.

Meslekte eğitim ve cinsiyet eşitsizliğine vurgu yaparak başlayan program, yenilikçi hizmetler ve akıllı şehirler konularını merkezine alarak kent hayatına dair problemler üzerinden veri madenciliği, makine öğrenmesi, derin öğrenme ve yapay zeka yaklaşımları ile öğrencileri uzmanlarıyla buluşturdu.