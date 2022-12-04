Kadıköy Belediyesi'ne 3 ödül birden

Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) ve İsveç Uluslararası Olof Palme Vakfı işbirliğiyle düzenlenen “Cinsiyet Eşitlikçi Dönüşüm Ödülleri”nde Kadıköy Belediyesi’ne Kadın Yaşam Evi ve kadın sağlığı alanında hayata geçirdiği projeleriyle 3 ödül birden verildi.

İnsan hakları, demokrasi, barış ve dayanışma alanlarında örnek oluşturabilecek ölçüde üstün çabalar göstermiş kişi veya kurumlara verilen SODEV Ödülleri, 3 Aralık Cumartesi günü Küçükçekmece Cennet Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen törenle sahiplerine verildi. SODEV ve merkezi İsviçre’de bulunan Olof Palme International Vakfı işbirliğiyle düzenlenen “Cinsiyet Eşitlikçi Dönüşüm” ödülleri töreninde Kadıköy Belediyesi, Kadın Yaşam Evi ve kadın sağlığı alanında hayata geçirdiği projeleriyle 3 ayrı kategoride ödüle layık görüldü. Kadın Sağlığı Alanında Sunulan En İyi Uygulama ödülü Sağlık İşleri Müdürlüğü himayesinde hizmet veren Mustafa Zehra Yüksel Mamografi ve Kadın Sağlığı Merkezi’ne; Kadın Sığınma Evleri Alanında Kadınlara Yönelik Sunulan En İyi Uygulama ödülü Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün Kadın Yaşam Evi projesine ve Üremeye Dayalı Haklar, Ebeveynlik ve Gebelik Eğitimi Konusunda Sunulan En İyi Uygulama ödülü Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün uzman ekibiyle hizmet verdiği CİSAM (Cinsel Sağlık/Üreme Sağlığı Bilgilendirme Danışmanlık Merkezi) projesine verildi.

“KADIKÖY’DE KADINLAR HER ZAMAN GÜVENDE, ÖZGÜR, MUTLU”

Ödül töreninde konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı Kadıköy’de kadınların kendilerini güvende, özgür ve mutlu hissettiğini söyledi. Odabaşı sözlerini şöyle sürdürdü: “Kadıköy’de yaptığımız bir araştırmada 40’lı yaşlarda, yalnız yaşayan ve kendi işiyle uğraşan kadınlar ilçemizde çoğunlukta. Bu kadınlar Kadıköy’de kendisini çok rahat, güvende, özgür ve mutlu hissediyor ve böyle bir kentin belediye başkanıyım, bunun için de ayrıca gurur duyuyorum. Mamografi merkezimiz, meme kanserine karşı farkındalık yaratmak ve erken tanıyla kadını yaşatabilmek için kurduğumuz bir merkezdir. Bugüne kadar 86 bin kadına merkezimizde hizmet verdik. Kadın Yaşam Evlerimiz de 12 yaşından büyük oğullarını yanlarında götüremediği için çocuklarını ya şiddet ortamında bırakmak ya da devlet korumasına vermek zorunda kalan şiddet mağduru kadınlar için hayata geçirdiğimiz bir proje. Şunu söylemeliyim ki bugüne kadar tek bir kadını bu evlerimizde ağırlamadık, bundan dolayı da ayrıca çok mutluyum.” dedi.

MUSTAFA ZEHRA YÜKSEL MAMOGRAFİ VE KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ

Mamografi Kadın Sağlığı Merkezi, Kadıköy’de yaşayan ve çalışan tüm kadınlara meme ve jinekolojik kanserler konusunda erken tanı ve doğru tedaviye yönlendirme hizmetlerini ücretsiz olarak sunuyor. Meme Hastalıklarına ilişkin muayene, mamografi, radyoloji ve meme USG hizmetlerinin verildiği merkezde kadın hastalıklarına ilişkin ise smear, USG testleri yapılıyor. Başvuran tüm kadınlara meme muayenesinin yapıldığı merkezde elde edilen bulgulara göre yol alınıyor. Merkez, Kadın Sağlığı Alanında Sunulan En İyi Uygulama ödülünün sahibi oldu.

TÜRKİYE'NİN İLK KADIN YAŞAM EVİ

Türkiye’de ilk olarak Kadıköy Belediyesi’nin hayata geçirdiği ve Kadın Sığınma Evleri Alanında Kadınlara Yönelik Sunulan En İyi Uygulama ödülünü alan “Kadın Yaşam Evi” projesi kadın ve beraberindeki çocukların güçlendirilmesi ve şiddet döngüsünün sonlandırılması amacıyla hayata geçirildi. Sığınma evlerine giden kadınlar, mevzuat gereği, 12 yaşından büyük oğullarını yanlarında götüremediği için çocuklarını ya şiddet ortamında bırakmak ya da devlet korumasına vermek zorunda kalıyor. Şiddete maruz bırakılan kadınlar çocuğundan ayrılmak istemediği için şiddet ortamında hayatına devam ediyor. Kadıköy Belediyesi bu soruna çözüm bulmak amacıyla kentsel dönüşüm nedeniyle tapusu Belediyeye geçen daireleri yaşam evine dönüştürdü. Kadın ve çocuğuna tahsis edilen ve fatura giderleri ile ev eşyaları belediye tarafından karşılanan evde, kadınlar yeni bir yaşam kurana kadar, çocuklarından ayrılmak zorunda kalmadan konaklayabiliyor.

CİSAM İLE KADINLAR VE GENÇLERE FARKINDALIK

Türkiye’de ilk kez bir yerel yönetim tarafından hizmete açılan merkez; cinsel sağlık ve üreme sağlığı alanında faaliyet gösteriyor. Üremeye Dayalı Haklar, Ebeveynlik ve Gebelik Eğitimi Konusunda Sunulan En İyi Uygulama ödülünü alan proje kapsamında kadınlar ve gençlere farkındalık yaratmak, bilinçlendirmek, danışmanlık, yönlendirme hizmetleri ile atölye ve eğitim faaliyetleri yürütülüyor.