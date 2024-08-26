Kadıköy Belediyesi'nin Evde Girişimsel Hemşirelik Hizmeti 45 bin vatandaşa ulaştı

Kadıköy Belediyesi, evden çıkamayan 65 yaş ve üstü Kadıköylülere 2013 yılından beri Evde Girişimsel Hemşirelik Hizmetleri veriyor. Hizmetten şu ana kadar 45 bin Kadıköylü faydalandı.

Kadıköy Belediyesi, sosyal belediyecilik ilkesinden hareketle var olan sağlık kurumlarını geliştirmeye ve yeni projeler üretmeye devam ediyor. Deneyimli uzman kadroya ve teknolojik altyapıya sahip olan sağlık merkezleri, Kadıköylülere kaliteli sağlık hizmeti veriyor. Kadıköylülerin talep ettiği önemli sağlık hizmetlerinden biri de Evde Girişimsel Hemşirelik Hizmetleri. Evden çıkamayan 65 yaş ve üstü Kadıköylülere yönelik verilen hizmetten 2013 yılından şu ana kadar 45 bin Kadıköylü faydalandı.

Hizmetin 65 yaş ve üstü Kadıköylülere verildiğinin altını bir kez daha çizen Kadıköy Belediyesi Ambulans ve Evde Bakım Hizmetleri Mesul Müdürü Nusret Aksoy, bilgilendirmeyi şöyle sürdürdü: “Kadıköy sınırları içinde oturan, evden çıkamayan, yatağa bağımlı, yürüme zorluğu çeken kişilere bu hizmeti veriyoruz. Ücretsiz verilen hizmetin içinde serum takmak, damar yolu açma, kan alma, yara bakımı ve pansuman var. Mesaneden sonda takma işlemi de yapıyoruz. Bu hizmetlerimiz randevulu gerçekleşiyor. Ambulans ve evde bakım birimimizin çağrı merkezi var. Merkezin 444 0 197 nolu numarasını bir gün öncesinden arayıp randevu alabiliyorlar. Hafta içi mesai saatleri arasında hizmet verilen hizmetten hasta ve hasta yakınlar çok memnun. Onlarla aile gibi olduk.”

“EVDEN ÇIKAMIYORUM, HİZMET ÇOK İYİ OLDU”

Evde Girişimsel Hemşirelik Hizmetini bir buçuk aydır alan Hayrettin Hıçkırıkoğlu, “Ayak parmaklarımda yara var. Evden çıkamıyorum. Kızım Kadıköy Belediyesi’ne başvurdu. Pazartesi, çarşamba ve cuma günü ayağıma pansuman yapıyorlar. Bu hizmeti almak iyi oldu. Çok güzel pansuman yapıyorlar. Yara derindi. Düzelmeye başladı, iyileşme süreci hızlandı.” dedi. Hayrettin Hıçkırıkoğlu’na sağlık hizmetini veren hemşire Rabia Apa da şunları söyledi: “Hayrettin amca ameliyat geçirmiş. Ayağında derin bir yarası vardı. Pansumanlara devam ediyoruz. Şu an daha iyi. Yara kapanmaya başladı. Evden çıkamayan yaşlı hastalar için çok güzel bir hizmet. Bizler de bu hizmeti verdiğimiz için mutluyuz. Her seferinde onların iyi dileklerini alıyoruz.”

“AİLE GİBİ OLDUK, İYİ Kİ VARSINIZ”

Eşinin annesi Nebahat Karaduman için hemşirelik hizmeti alan Filiz Sezgin, “Hastamızda demans, börek hastalığı ve yeme bozukluğu vardı. Hastaneye götürüp getirmek zordu. Hastamızı hastaneye götürüp kan testi yaptırmayı düşünürken hizmetten haberdar oldum. Apartmandaki komşumdan öğrendim. Aradık hemen geri dönüş yapıldı ve kayda alındı. Kan aldılar, haftanın beş günü serum takıyorlar. Çok iyi bir hizmet. Hastayı evden çıkarmak zorunda kalmadık. Randevu almak da çok kolay. Çok rahat ulaşıyoruz. Hemşire kızlarımız çok destek oldular, bilgilerini bizimle paylaştılar. Aile gibi olduk. Ayrıca belediyenin ambulans hizmetinden de faydalandık. Bizi hastaneye götürdüler, gelen çalışanlar çok iyiydi. Hastamızla sohbet ettiler, ona çok nazik davrandılar. İşimiz bitince aradık hemen beş dakika içinde geldiler, bizi alıp evimize getirdiler. İyi ki varsınız. Her şey için teşekkürler.” diyerek duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Hemşire Münevver İleri de şunları söyledi: “2013 yılından beri bu hizmeti alan kişiler çok mutlu. Ücretsiz olarak verilen hizmet hasta ve hasta yakınına büyük bir kolaylık sağlıyor. Gittiğimiz zaman çok memnun oluyorlar, teşekkür ediyorlar. Bizleri kızları gibi görüyorlar. Güler yüzlü ve iyi davranmaları hoşumuza gidiyor. Biz de verdiğimiz hizmetten mutlu oluyoruz. İşimizi daha iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz.”