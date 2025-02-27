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''Kadıköy Beyin Fırtınaları'' paneli başlıyor

''Kadıköy Beyin Fırtınaları'' paneli başlıyor
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Kadıköy Belediyesi ve İdeaPolitik Enstitü tarafından Türkiye’nin güncel sorunlarına çözüm aramak amacıyla düzenlenecek olan ''Kadıköy Beyin Fırtınaları'' başlıklı panel dizisi başlıyor.

Kadıköy Belediyesi ve İdeaPolitik Enstitü iş birliğiyle düzenlenen "Kadıköy Beyin Fırtınaları" panel dizisi, 1 Mart’ta başlıyor. Mart ayı boyunca her hafta sonu Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek panellerde, Türkiye’nin toplumsal meseleleri ele alınacak. Etkinlikler, katılımcıların fikir ve görüşleriyle aktif olarak katkı sunabileceği interaktif bir tartışma ortamı oluşturmayı hedefliyor.

Serinin ilk paneli, "Türkiye Neden Demokratik Değil? Ne Yapmalı?" başlığıyla düzenlenecek. 1 Mart Cumartesi günü 14.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek etkinliğin moderatörlüğünü, İdeaPolitik Genel Direktörü ve siyaset bilimci Doç. Dr. Can Kakışım üstlenecek. Panelde, Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu ve gazeteci Orhan Bursalı, Türkiye’de demokrasinin karşı karşıya olduğu sorunları ve muhtemel çözüm yollarını tartışacak. Panel dizisi kapsamında 8 Mart, 16 Mart ve 23 Mart tarihlerinde farklı temalarda oturumlar gerçekleştirilecek.

Kadıköy Belediyesi ve İdeaPolitik Enstitü tarafından Türkiye’nin güncel sorunlarına çözüm aramak amacıyla düzenlenecek olan "Kadıköy Beyin Fırtınaları" başlıklı panel dizisi başlıyor.

(Kaynak)

Etiketler kadıköy kadıköy belediyesi Mesut Kösedağı
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